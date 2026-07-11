69歲小亮哥臨老拉皮 老婆林姿佑氣炸「臉比我還緊」

記者葉文正／台北報導

69歲藝人小亮哥（本名王培芳）童星出身，與老婆林姿佑相差13歲，夫妻感情好，相伴多年，最近圈內好友發現小亮哥整個人煥然一新，皮膚緊緻，眼袋也沒了。老婆林姿佑說，小亮哥現在很愛照鏡子，「他的臉比我還緊緻，真有點小驕傲啦。」林姿佑還爆料老公臉變緊緻之後，開始很在乎身材，以前提醒他要注意都不聽，現在會積極運動控制身材。言下之意是一點也不擔心老公變帥而是很開心小亮哥的改變。

▲小亮哥與林姿佑。（圖／年代提供）

小亮哥說，隨著歲月增長，皮膚變得很鬆，眼袋和法令紋也很搶戲，整個人看起來既蒼老又沒有活力。他本身又很怕痛，雖然考慮做醫美手術但一直猶豫不敢行動。經過幾次詔詢醫師，原本怕痛的他，決定在70歲的這一年給自己一個改變的機會。在團隊評估和建議之下，他選擇「洋蔥式全筋膜重建拉皮術」，一次解決困擾自己多年的法令紋和眼袋等問題。

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▲小亮哥年輕不少。（圖／陽光璨亮整型外科）

小亮哥說，手術後很快就恢復，不太須要長時間的修復，而且他很在意的皮膚鬆弛和眼袋問題也都一併解決。他自己很滿意手術的結果，每天照鏡子都很開心，朋友們見到他也都是一陣驚呼，稱讚他「變年輕了」。連老婆林姿佑都忍不住虧一下老公「是怎樣，現在臉變緊緻了，有點小驕傲喔。」

▲萁媽天天笑嘻嘻。（圖／陽光璨亮整型外科）

既然臉部最擔心的問題解決了，小亮哥現在加碼努力控制身材，因為臉變年輕了，身材也要一併改造一下。小亮哥笑說，經過這次手術，整個人身心靈也有了變化。因為臉變年輕了，就會希望身材變好，心態上也覺得自己就是年輕人了，變得更有活力。

▲莊斯棋。（圖／陽光璨亮整型外科）

演藝圈「地表最強岳母」萁媽也是因為做了「洋蔥式全筋膜重建拉皮術」，現在變身成了最強辣妹。最近再度做了「洋蔥式下巴輪廓青春術」，整個人散發青春甜美氣息，她說自己去菜市場買菜都有民眾跑來問她是怎麼變美的。人變年輕心態也不一樣了，萁媽經常跟朋友出國旅遊，每天瞇瞇笑，家人都覺得她像中樂透一樣。

小亮哥好友「醫美生技博士」莊斯棋幫助許多藝人達成變美變年輕的心願，她透露，「小亮哥的拉皮，「不是拉緊，而是重建。」根據專業整型外科的研究顯示，隨著年齡增長，臉部的老化並非只發生在皮膚，而是牽涉到皮膚、脂肪、筋膜、韌帶等多層次組織的變化。」