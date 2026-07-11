二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光　商品定價也挨轟　

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日陷入爭議，妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」也被捲入風波。先前有網友質疑部分商品設計與日本品牌「SOU・SOU」相似，日方回信透露，自2022年起便陸續收到台灣消費者反映，至今已關注4年。二伯昨（10日）開直播分享創作歷程，談到一路走來的艱辛一度眼眶泛淚，並感謝粉絲支持。

不過，爭議尚未平息，網友再整理多組對照圖，質疑「HAHABABY」至少有10款服飾與配件，設計概念與CECIL McBEE、MARKEY'S、Viga Wang、niko and等品牌相似，再度掀起討論。

▲二伯品牌爭議持續延燒。（圖／翻攝自臉書）

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二伯經營的品牌「HAHABABY」近日捲入設計爭議，除了商品風格遭網友拿來與其他品牌比較外，產品定價也成為討論焦點。不少網友認為，若品牌設計引發相似性質疑，價格更容易受到放大檢視。以不鏽鋼保溫杯為例，HAHABABY官方售價約1388元，而網友比對的SOU・SOU聯名款最高售價約為1350元，相關價格差異也掀起熱議。

截至目前為止，二伯並未正面回應外界對品牌設計相似性的質疑，僅透過直播分享商品的創作理念與開發歷程，相關爭議仍持續在網路上延燒。

▲▼網友抓出二伯品牌和多個品牌出現相似之處。（圖／Threads網友icelandcatreborn授權）

事實上，二伯在直播中表示，希望大家能了解HAHABABY每一項商品誕生背後所投入的心力。她透露，許多圖案的靈感都來自生活觀察，以及與孩子共同創作的過程，「很多圖案不是憑空設計出來的，有時候靈感是來自我陪小朋友畫畫，或是生活中看到的一些事物。」她也舉例，品牌經典的「小怪獸」角色，最初就是源自故事中的人物，之後再與設計師及開發團隊經過無數次討論、反覆修改，才逐漸完成最終設計。

她坦言，一件商品從發想到上市往往需要耗費很長時間，團隊每週固定召開會議，從生活中的靈感、客服回饋到商品細節都會不斷討論，確認方向後再尋找合作工廠，「這對我們來說最困難，因為我們希望是台灣製造，能找台灣製造，我們就盡量找台灣製造。」

