林逸欣曬五月天合照「親媽、網友全看錯」　釣出阿信回應：妳被騙了

記者蔡宜芳／綜合報導

五月天日前在台北大巨蛋開唱，吸引大票歌迷前往朝聖，而女星林逸欣也同樣到場觀賞。她11日透露，自己終於收到和五月天的合照，並興奮地把這張追星成功的照片傳給媽媽看，沒想到，卻得到令她哭笑不得的回覆，還釣出阿信本尊回覆。

▲林逸欣上周去朝聖五月天的演唱會。（圖／翻攝自Facebook／林逸欣 Shara、五月天 Mayday﻿）

林逸欣在貼文中開心地寫道：「終於收到上禮拜演唱會與五月天的合照，非常開心！很興奮地傳給媽媽看。」從她曬出的照片中，可以看到她站在阿信、怪獸、冠佑、瑪莎的前方，對著鏡頭甜笑比讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林逸欣和五月天合照。（圖／翻攝自Facebook／林逸欣 Shara）

隨後，林逸欣也公開了與媽媽的對話截圖。畫面中，林媽媽一開始還開玩笑說「大家躲好躲滿」，接著又說：「哈哈哈仔細看才發現是看板！」讓林逸欣傻眼澄清：「好好笑，是真人。」

▲林逸欣的媽媽以為後方的五月天是看板。（圖／翻攝自Facebook／林逸欣 Shara）

對此，網友紛紛爆笑留言「以為是看板+1」、「我真的以為是看板」、「害我也放大了，立牌不會少了石頭啦」、「我還認真放大看…..哈哈」，連阿信本人也現身搞笑回說：「人形立牌，妳被騙了。」

▲五月天阿信留言。（圖／翻攝自Facebook／林逸欣 Shara）