楊千霈開刀獨自治療膝傷　颱風天見全家守候感動泛淚

記者葉文正／台北報導

三金典禮紅毯御用主持人楊千霈，近日趁工作空檔接受膝蓋手術，治療先前因滑雪造成的舊傷。她在社群平台分享術後心情，原本打算低調一人面對，沒想到從手術室推出時，竟看到全家人冒著颱風前來陪伴，讓她感動到忍不住紅了眼眶。

▲楊千霈颱風天膝蓋開刀，女兒來陪伴讓她感動。（圖／翻攝臉書）

楊千霈今年初滑雪時不慎受傷，導致膝蓋十字韌帶撕裂、半月板受損。雖然身體早已發出警訊，但她因工作行程滿檔，始終放心不下。尤其5月演出舞台劇《倒數婚姻》高雄場前，還因膝蓋劇痛緊急就醫，甚至一度坐著輪椅在後台休息。直到巡演全部結束，她才終於決定安排手術，好好照顧自己的身體。

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▲女兒貼心幫忙擦拭椅子。（圖／翻攝臉書）

巧合的是，手術當天遇上強颱巴威來襲，加上家中孩子也因發燒身體不適，楊千霈原本認為家人待在家休息就好，自己能夠獨自處理一切，不想再讓身邊的人擔心。然而當她術後醒來，卻意外發現家人全都到齊陪伴。

▲手術完傷口需要冰敷。（圖／翻攝臉書）

她透露，看到兩個女兒主動幫忙整理病房、擦拭座椅，那份貼心讓她瞬間鼻酸，也深深感受到家人的溫暖支持。楊千霈坦言，原本以為自己已經夠堅強，直到那一刻才發現，被家人守護的感覺，才是最珍貴的力量。