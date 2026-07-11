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凌晨3點放任小孩狂跳、尖叫　「5姊弟」李同國妻道歉：是我的責任

記者吳睿慈／綜合報導

南韓退役足球選手李同國一家五口過去曾出演《超人回來了》，怎料近日，他的妻子李秀珍貼出孩子們釋出凌晨3點追世界盃的影片，女兒在詩尖叫喊著「瘋了」，兒子時安則是從沙發上跳下來，遭到大批網友撻伐「超沒公德心」、「凌晨3點樓下都睡了吧」。對此，李秀珍10日透過IG致歉「為人父母，全是我的責任」。

▲▼凌晨3點放任小孩狂跳、尖叫　「5姊弟」李同國妻道歉：是我的責任（圖／翻攝自李秀珍IG）

▲凌晨3點放任小孩狂跳、尖叫，李同國妻道歉。（圖／翻攝自李秀珍IG）

李同國5姊弟影片遭到炎上，事隔2天，李秀珍透過IG正式致歉：「最近凌晨觀看世界盃比賽時，在梅西進球的瞬間太過興奮，不只我，連孩子也跟著跳躍，做出了會造成鄰居困擾的行為，針對孩子的行為，不能就這樣輕輕帶過，身為父母，這是我的責任。」

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李秀珍接著說：「在深夜時段沒有充分顧慮周遭鄰居的感受，我真心致上歉意，未來我會更加細心留意，避免類似情況再次發生。」她也補充道：「因為有許多人總是溫暖地看待並支持不足的我，讓我獲得很大的力量，今後也不會忘記抱著謙遜的心態，會持續學習、努力，成為一名能夠正確、健康養育孩子的母親。」

▲▼李同國5姊弟遭炎上！「阿根廷逆轉勝」凌晨尖叫狂跳　影片惹怒韓網。（圖／翻攝自李秀珍IG）

▲李同國的兒子與女兒凌晨看足球尖叫狂跳，影片惹怒韓網。（圖／翻攝自李秀珍IG）

回顧這起爭議事件，由於李秀珍當天拍攝看球賽的時間為凌晨3點，當阿根廷進球時，女兒在詩激動喊著「瘋了」，興奮地克制不住高音頻的尖叫聲，兒子時安又開心到從沙發上直接跳到地板，且反覆地跳上跳下，但媽媽李秀珍並未出聲制止。這段影片很快就被韓網炎上，網友表示「理解他們激動的心情，但凌晨3點尖叫又跳躍很不妥」、「感覺鄰居要被吵醒了」、「當他們鄰居很可憐」，在韓網遭到撻伐。

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李同國妻李同國

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