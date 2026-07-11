「好萊塢資深男星」彼得范諾登病逝！享壽75歲　愛妻悲痛陪伴走完最後一程

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢資深男星彼得范諾登（Peter Van Norden）曾在1980與1990年代活躍於多部經典喜劇，深受影迷喜愛。然而，根據外媒《TMZ》證實，他已於週四上午在南加州的安寧病房中平靜離世，享壽75歲。

▲彼得范諾登（右）曾活躍於多部經典喜劇，深受影迷喜愛，圖為《警察學校2》劇照。（圖／達志影像）

生前飽受多重疾病折磨！愛妻悲痛陪伴走完最後一程

[廣告]請繼續往下閱讀...

彼得范諾登的妻子溫蒂（Wendy）向媒體證實了這個令人心碎的消息。她透露，彼得生前同時與多種不同的健康問題抗爭，最終在南加州的一處安寧照護機構中安詳辭世。而在他生命走到盡頭的最後一刻，溫蒂也一直守候在他身旁陪伴。他身後留下了妻子溫蒂與兒子羅伯特（Robert）。

超強喜劇綠葉！《警察學校2》逗趣演出深植人心

出生於紐約市的彼得，在1970年代末期踏入好萊塢。在接下來的十年間，他陸續參與了多部知名影視作品，包括《女服務生》、經典影集《歡樂酒吧》、《T.J. Hooker》、《末日逼近》，以及與威廉達佛（Willem Dafoe）同台飆戲的《Roadhouse 66》等。

▲彼得范諾登在《站在子彈上的男人》中，飾演前白宮幕僚長約翰蘇努努。（圖／劇照）

對於喜愛瘋狂喜劇的粉絲來說，彼得最為人熟知的角色，莫過於在《警察學校2：初任職務》中飾演的警官溫尼，以及在《站在子彈上的男人》中飾演前白宮幕僚長約翰蘇努努（John Sununu），生動幽默的演技為電影增色不少。

橫跨影視與劇場！最後遺作獲影評高度盛讚

除了在螢光幕前留下豐富的作品，彼得也是一位備受敬愛的舞台劇演員。他曾參與過百老匯的演出，並在全美各地的地區劇院大放異彩。

他演藝生涯的最後一次登台，是去年在洛杉磯矩陣劇院（Matrix Theater）上演的舞台劇《Corktown '39》。他在這部探討愛爾蘭共和軍（IRA）捲入二戰的嚴肅劇情劇中飾演「喬」（Joe）一角，精湛的演技獲得當地影評人的高度肯定，也為他一生的演藝事業畫下了完美的句點。