獨家／最美星二代認台大研究所休學了！原因曝：拿錢創業更實在

記者蔡琛儀／專訪

創作歌手游宇潼是資深音樂人游鴻明的女兒，去年推出首張專輯《楚門》後，將於7月24日於Legacy Taipei舉辦首次個人演唱會。僅花2年便取得美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）應用數學系學位的她，回台後也在台灣大學攻讀企管碩士，不過近日證實已從台大休學，更親口透露自己決定休學的原因。

▲游宇潼不僅長相出眾，頭腦也相當靈活。（圖／記者黃克翔攝）

頭腦靈活的游宇潼相當有自己的想法，她觀察到目前美國矽谷AI、新創產業發展正夯，因此今年花了3個月待在當地認識不少科技新貴，認為實務運作比起文憑更重要，「直接做實務，或直接去創業，就算念美國商學院也是要花很大一筆錢，拿那筆錢創業比較實在。」

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游宇潼說：「讓音樂成為一個很強大的商業模式在亞洲市場比較困難，我自己也做很多音樂、辦演唱會，我也在觀望能用不同的商業模式運用在音樂上。」她在台灣本就有開行銷公司，「在美國的話，我想說是否可以以行銷的身分去接觸這些公司，他們也需要幫公司的產品做行銷，我的優勢就是了解亞洲，他們肯定也希望能發展到亞洲、東南亞。」不過她因簽證問題，坦言目前在執行面上仍有些困難。

▲▼游宇潼毅然決定從台大休學。（圖／記者黃克翔攝）

老爸游鴻明過去創作金曲無數，版權收入也相當驚人，但她直言：「這個時代做音樂很辛苦，真的沒有一個商業模式，但音樂還是有它的價值，我希望有機會能讓音樂人更有機會生存。」外型亮眼的她也笑說，在美國確實有不少追求者，但自認太忙、沒有時間發展戀情，開玩笑說：「如果有來台灣參加我的演唱會再考慮。」

身為雙子座的游宇潼自虧是個善變的人，此次演唱會取名「天才在左瘋子在右」，也與她平時的思維模式相當契合，「瘋子的定義是隨心而去，天才就靠腦行動，互相運用。」她透露自己從小興趣很多，但都是三分鐘熱度，「像是我衝浪、數學、音樂都學，我就是一個很喜歡嘗試新事物的人。」也曾因此被爸媽唸，唯獨唱歌讓她堅持多年。

▲游宇潼已確定邀請爸爸游鴻明當演唱會嘉賓。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

這次演唱會除了確定邀請爸爸擔任嘉賓，還有從早期就一起玩音樂的戰友安吉、新歌合作對象及阿卡貝拉團體。游宇潼透露，一開始爸爸對她要開演唱會相當擔心，「他就說：『建議你不要。』他怕萬一我在上面冷場、破音，我會再也不想唱歌，他還說：『你應該等到更準備好再開。』」

不過游宇潼認為，如果一直等待時機，「就永遠等不到」，游鴻明最後也尊重女兒的決定。只是原本看到女兒安排兩人的演唱曲目時，認為選歌太冷門，「他覺得沒人聽過，說一定要大家聽過的，我說這是我的演唱會，我要唱我想唱的，算是我的小許願，所以我說：『不管，其他的你可以決定。』」她也相當期待這次和各方合作的演出。門票洽寬宏售票系統。

▲游宇潼盼能將音樂、商業做結合。（圖／記者黃克翔攝）