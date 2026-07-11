獨／145公分貓系女神反差萌！ 七澤米亞被粉絲碰觸超困擾　曝AV片場「機關槍NG黑歷史」

記者葉文正／台北報導

日本超人氣AV女優七澤米亞近日接受《ETtoday新聞雲》專訪，這位以甜美外型、貓系氣質擄獲大批粉絲的女神，難得大方聊起私下生活，不只自爆出道初期的崩潰NG黑歷史，還鬆口理想型，坦言自己對高個子男生完全沒有抵抗力，甚至點名日本足球國腳伊藤淳也就是她欣賞的類型。談到「汶汶遇襲」事件，更爆出自己諸多困擾點。

▲七澤米亞 是小隻馬美女 。（圖／記者黃克翔攝）

近來粉絲失控事件頻傳，面對「汶汶遇襲」等偶像遭過激粉絲騷擾事件，七澤米亞也罕見正面回應。她表示，自己過去在海外見面會確實曾碰過情緒太激動的粉絲，甚至出現未經同意就觸碰身體的情況，讓她相當困擾。

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▲七澤米亞 常被要求跟高大男優對戲 。（圖／記者黃克翔攝）

她強調，雖然非常珍惜粉絲支持，但公開活動絕對不能隨意碰觸她，「熱情和尊重一定要並存。」她也特別感謝TRE國際成人展近年加強安全措施，希望未來能在安全環境下，繼續和粉絲近距離互動。

▲七澤米亞休假都在玩貓 。（圖／記者黃克翔攝）

談起一路走來最大的改變，七澤米亞直言，「心態成熟很多。」她透露，剛出道時其實非常容易受外界評論影響，只要看到批評就會忍不住難過，但多年歷練下來，已練就一顆超強心臟，「現在就算看到酸民留言，已經不太會受傷了。」一句話展現女神的高EQ。

▲七澤米亞跟粉絲互動有一把尺 。（圖／記者黃克翔攝）

她也分享出道初期最尷尬的一次拍攝經驗。當時她挑戰女僕角色，因為太緊張加上害羞，導致台詞講超快，「像機關槍一樣一直噴出去」，結果頻頻NG重拍，現場氣氛尷尬到讓她差點想哭。如今再回想那段青澀過往，她則笑說現在面對鏡頭早就習慣，甚至能自在展現最擅長的「小惡魔模式」。

七澤米亞透露，自己最拿手的角色類型就是帶點挑逗感的「腹黑系女生」，尤其喜歡一邊說話、一邊主動進攻對方的演出方式。她還害羞坦承，自己最愛的拍攝姿勢是騎乘位，認為這樣最能展現角色魅力。而讓她最有自信的部位，則是一雙被導演和攝影師狂讚的靈動大眼，「大家都說我的眼神非常有戲。」不過她也毫不避諱自嘲，「其實我一直覺得自己胸部不夠大啦！」

螢幕前性感火辣，私底下的七澤米亞卻意外走養生路線。她透露，自己長期維持超自律飲食，早餐幾乎固定是花椰菜搭配水煮蛋，而且每天一定吃四顆蛋補充蛋白質，對體態管理相當嚴格。她笑說，雖然外界以為AV女優私生活很精彩，但她休假時幾乎不排行程，「我的世界只有貓咪。」

原來七澤米亞家裡養了三隻貓，完全是重度貓派。她透露自己以前其實養過狗，但後來接觸領養貓之後就徹底淪陷，「照顧貓完全不會累。」休假日不是在家陪貓，就是替貓咪梳毛、整理環境，過著十足宅女生活。她還提到，不少台灣粉絲會把她在X（前Twitter）上的照片列印出來做成個人應援周邊，讓她感動直呼：「真的很窩心！」

除了AV作品，七澤米亞私下其實還是個超級動漫宅。她曾Cosplay《葬送的芙莉蓮》角色獲得大量好評，而她個人最愛的角色則是《鏈鋸人》中的蕾潔。最近她更瘋追《我推的孩子》，動漫話題一開就停不下來。至於最想挑戰的Cosplay角色，她毫不猶豫選了《遊戲王》的「黑魔導女孩」。

「我從小學就在看《遊戲王》！」七澤米亞興奮表示，黑魔導女孩不只可愛，造型也很帥氣，是她一直很想完成的夢幻Cos角色。她笑說，雖然這類角色不太可能放進正式作品中，但私底下參加Cos活動時，自己可是玩得非常投入。

談到感情話題時，七澤米亞也展現超直率個性。她坦言，自己很容易被「身上沒有的特質」吸引，加上自己個子嬌小，所以特別偏愛高個男生。「足球選手感覺就很不錯。」她更直接點名日本國腳伊藤淳也，瞬間讓不少男粉心碎。不過消息曝光後，網友反而笑喊：「至少身高180還有機會！」

最後，七澤米亞也開心宣布，自己近期已正式進駐台灣首個中文AV平台，未來將推出更多繁體中文內容，希望能與台灣粉絲有更多交流機會。消息曝光後，也讓大批粉絲興奮直喊：「女神真的越來越寵台灣了！」