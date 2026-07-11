NMIXX海嫄「頭髮斷光」剪成激短髮　敬業「不會這樣上台」歌迷心疼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NMIXX即將於周日在高雄巨蛋舉辦演唱會，她們日前從韓國飛來台灣，隊長海嫄（Haewon）卻突然以一頭小男孩般的短髮現身，令大批歌迷驚呼「怎麼突然換髮型了」，掀起正反討論。對此，她也親自向粉絲解釋原因，並強調「不會以這樣的髮型登台」。

▲NMIXX海嫄過去多以長髮為造型。（圖／翻攝自NMIXX IG）



海嫄過去多以長髮為主，搭配上她的一雙桃花大眼、可愛的五官，宛如真人洋娃娃，怎料，她9日現身仁川機場時，卻以一頭清爽短髮亮相，由於還不太適應造型，她不時撥動自己的頭髮，在走路期間，也一直確認自己的頭髮狀態，連在場的記者都驚呼「您剪頭髮了」，她則害羞地笑出來。

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▲▼NMIXX海嫄把受損頭髮全剪掉，以短髮現身機場掀起討論。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



突然剪成及耳激短髮，海嫄的新造型很快就引起討論，由於評論正反意見不一，釣出她親上火線回應解釋「為了把損傷的頭髮都整理一下才剪掉的，我不會用這樣的頭髮上台，放心，粉絲簽名會也是」。

由於偶像必須經常維持亮麗髮型與外貌，每次回歸都帶給粉絲煥然一新的感覺，就需要時常漂髮、染髮，但也導致髮質受損斷光，海嫄突然剪成短髮，也讓歌迷心疼「辛苦了」，讚嘆偶像的敬業度。