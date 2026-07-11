劉涵竹颱風天出門「見慘狀原路折返」　呼籲民眾：不要去海邊山林！

記者蔡宜芳／綜合報導

中度颱風巴威今（11日）凌晨接觸台灣陸地，風雨持續增強、持續發威。前主播劉涵竹稍早在社群發文，透露自己原本想出門買東西吃，結果才走幾步路，就宣告放棄，也讓她對颱風天必須上班的人直呼「respect」。

▲劉涵竹在颱風天想出門買東西，卻因為風雨太大又折返。（圖／翻攝自Facebook／主播 劉涵竹﻿）

劉涵竹在貼文中透露，自己剛剛硬要出門買東西吃，結果走幾步就原路折返，「我的天啊！這次颱風，外面的風雨真的有大耶！」她也為此直說：「再次跟超商、速食店等颱風天必須營業上班的人說聲respect！」

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劉涵竹同時也向辛苦的老東家電視台從業人員致敬，她表示，自己身為前主播，採訪與播報過20年的颱風新聞，只能再度呼籲、拜託社會大眾，千萬不要去海邊或山林，「人的生命在大自然天災面前都很脆弱渺小的。」

▲劉涵竹播報過無數的颱風新聞，呼籲民眾千萬別去海邊和山林。（圖／翻攝自Facebook／主播 劉涵竹﻿）

此外，對於有網友嘲諷「少時不讀書，長大當記者」，劉涵竹也忍不住站出來表示：「留點口德嘛！」她指出，記者是在艱苦的風雨環境中上班，努力帶給觀眾外面的即時狀況，「你自己又讀了多少書，做什麼錢多事少造福人類的工作啊？在別人出糗狼狽時，多吐兩口口水，並不顯得你比較高尚。」

劉涵竹社群全文：

我的天啊！這次颱風，外面的風雨真的有大耶！

我剛剛硬要出門買東西吃，走幾步就放棄，原路折返

再次跟超商、速食店等颱風天必須營業上班的人說聲respect！！

當然我的老東家電視台從業人員們也是辛苦了～

身為前主播，採訪與播報過20年的颱風新聞

只能再度呼籲甚至拜託社會大眾

不要去海邊山林，人的生命在大自然天災面前都很脆弱渺小的

至於會嘲諷「少時不讀書，長大當記者」的人，留點口德嘛！

人家在這麼艱苦的風雨環境中上班，帶給觀眾外面即時狀況

你自己又讀了多少書，做什麼錢多事少造福人類的工作啊？

在別人出糗狼狽時，多吐兩口口水，並不顯得你比較高尚