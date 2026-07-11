舒淇睽違多年「罕見現身台灣典禮」　無懼颱風領軍《女孩》登北影

記者蕭采薇／台北報導

受到颱風「巴威」攪局影響，2026台北電影節日前確定延後一天舉行，所幸大明星們依舊熱情力挺，出席人員幾乎變動不大！其中最受矚目的，莫過於去年缺席金馬獎的《女孩》劇組，這次確定將由影后導演舒淇親自領軍出席。事實上，舒淇在9日就已先一步現身入圍酒會，這也是她睽違台灣電影圈多年後，再度以「入圍者」身份踏上台灣電影典禮盛宴，讓全台影迷期待值破表。

▲舒淇將以導演身份，領軍《女孩》劇組出席北影。（圖／記者周宸亘攝）



破億神片、社群爆款齊聚！準影帝影后展開神仙打架

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本屆台北電影節堪稱「神仙打架」，入圍名單星光熠熠。不僅有《陽光女子合唱團》、《泥娃娃》、《大濛》等票房順利破億的強片強勢壓境，更有在社群上討論度爆表的《雙囍》、《功夫》、《女孩》、《左撇子女孩》等話題之作，讓典禮還未開始就火花四射。

▲《大濛》（左起）劉冠廷、柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊，都將出席北影。（圖／華文創提供）

入圍者部分，包括《女孩》的舒淇；《大濛》的柯煒林、方郁婷、曾敬驊；《泥娃娃》的楊祐寧；《雙囍》的劉冠廷、余香凝、田啟文、庹宗華、9m88；《陽光女子合唱團》孫淑媚、翁倩玉、何曼希；《功夫》朱軒洋；《死亡賭局》春風、《人生海海》陳雪甄、魏雋展；《恨女的逆襲》林怡婷；《左撇子女孩》馬士媛 、葉子綺等，都將出席典禮。

▲《陽光女子合唱團》陳意涵、翁倩玉、安心亞和何曼希，都將出席北影。（圖／壹壹喜喜提供）



頒獎嘉賓名單超強大！徐若瑄、張鈞甯風雨無阻

此外頒獎嘉賓部分同樣精彩，包括：施名帥、黃冠智、黃鐙輝、蔡淑臻、泰國女星《模犯生》茱蒂蒙、李沐、安心亞、楊貴媚、陳意涵 、戴立忍、柯震東、「首位北影外籍影帝」萬洛隆甘迦、楊謹華、高伊玲，以及徐若瑄、張鈞甯，都將風雨無阻現身力挺北影。

▲《雙囍》余香凝、劉冠廷，雙雙入圍北影影后和影帝 。（圖／記者黃克翔攝）

7月12日台北電影節頒獎典禮，將由華視主頻12台全程LIVE轉播，台北電影節官方YT頻道也將同步轉播，提供電視、網路多元觀賞方式，歡迎觀眾鎖定這場電影盛事，更多線上串流平台請洽官方公告。