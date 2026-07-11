擦藍唇膏頻買威而鋼！暗黑BL劇大膽打破粉紅泡泡　背後藏罕病淚點

記者黃庠棻／台北報導

BL劇不再只是校園戀愛與甜寵故事，從犯罪推理、司法攻防、器官黑市，到醫療體制、社會邊緣人與政治歷史，亞洲BL正快速走向成熟類型敘事。全球LGBTQ+、BL與GL影音串流平台GagaOOLala今夏推出多部暗黑BL 話題作品，正是這股創作新浪潮的代表。

▲BL劇《藍嘴唇》改編自夏子煦百萬人氣小說。（圖／GagaOOLala提供）

《藍嘴唇》將犯罪懸疑、社會議題與成熟愛情融合，以少見的成人用品店為故事舞台。曾是精英律師的藤墨，因一樁未解凶殺案放棄原本的人生，開設成人用品店，過著麻木而空洞的生活。直到擦上藍色唇膏的酒吧歌手伍十弦頻繁上門購買威而鋼，才讓他重新捲入另一段關於生命、醫療與真相的故事。

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▲BL劇《藍嘴唇》改編自夏子煦百萬人氣小說。（圖／GagaOOLala提供）

隨著藤墨發現，伍十弦購買藥物，其實是為罹患罕見肺動脈高壓疾病的姐姐購買，兩人在追尋真相的過程中，也共同面對醫療體制的不公與生命的脆弱。

▲BL劇《藍嘴唇》改編自夏子煦百萬人氣小說。（圖／GagaOOLala提供）

《藍嘴唇》跳脫BL常見的高富帥設定，以成人用品店、地下酒吧與醫院構築充滿暗黑霓虹色彩的世界，描繪兩個傷痕累累的靈魂救贖。改編自夏子煦百萬人氣小說，是近年少見兼具犯罪、人性與社會議題的華語BL。

▲BL劇《解垢》將犯罪推理、器官黑市與身世謎團交織成故事。（圖／GagaOOLala提供）

另外，《解垢》融合犯罪懸疑、器官買賣與BL元素。以死亡現場清潔師白澈為主角。當他意外發現養父死亡與器官交易秘密後，決定與調解員周沉共同追查真相，深入地下器官買賣黑市與黑幫勢力。

▲BL劇《解垢》將犯罪推理、器官黑市與身世謎團交織成故事。（圖／GagaOOLala提供）

全劇融合暗黑美學、懸疑推理與角色內心創傷，在死亡與真相之間，描繪兩個孤獨靈魂彼此救贖的故事。

▲BL劇《解垢》將犯罪推理、器官黑市與身世謎團交織成故事。（圖／GagaOOLala提供）