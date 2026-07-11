63歲玉女歌手曾是2億CEO...遭親姊背叛負債　爆「颱風天離家出走」　

記者蔡琛儀／台北報導

63歲玉女歌手范怡文在演藝圈多年，24歲時轉戰服飾業，從台灣做到大陸市場，資本額一度超過2億台幣，不過就在事業巔峰之際，她遭親姊背叛，一夕之間從億萬CEO欠下鉅額債務，付完員工資遣費和貨款後身上剩不到400元台幣，如今她走出負債陰影，更將於7月26日在台北 Music Corner角落音樂餐廳舉辦「美好時光」Live House專場。

▲范怡文將於7月26日開唱。（圖／川合音樂提供）

談起這場演出的初心，她笑說：「如果沒有那四年的駐唱生活，就沒有今天的我。」范怡文透露，高中畢業等待放榜時，因擔心考不上大學，不敢面對父親，在颱風夜離家出走，躲進最熟悉的Live House「杜鵑窩」。沒想到，幾個月後，她鼓起勇氣在同一個地方毛遂自薦，剛好遇上女主唱請假，意外獲得上台演唱的機會，從此展開四年的駐唱人生。

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那段日子，她幾乎天天趕場，從傍晚一路唱到凌晨，穿梭在各大夜總會與俱樂部之間。為了符合當時的舞台風格，她每天畫著濃濃的煙燻妝、擦著黑色指甲油，穿著黑色抹胸與高腰Disco褲，抱著厚厚兩本歌本四處演出，成了許多人眼中最有個性的駐唱歌手。

▲范怡文回憶昔日駐唱點滴。（圖／川合音樂提供）

在沒有提詞機、網路的年代，范怡文只能靠反覆聽黑膠唱片，一字一句背進腦海，她笑說自己就是在那四年裡，把數百首歌曲都唱進了記憶，也唱出了面對舞台的自信。直到大四參加《大學城》歌唱比賽，被唱片公司發掘，才為四年的駐唱歲月畫下句點。范怡文坦言，最懷念的不是掌聲，而是歌手與觀眾近距離交流的溫度，「『美好時光』不是一場回憶，而是想把陪伴我長大的音樂，再一次分享給大家。」