專訪／李明川童年躲債「搬家18次」　排戲回憶湧上…失控當場淚崩　

記者黃庠棻／專訪

知名造型師李明川入行30年，合作過的大咖明星不計其數，個性直率的他，某段時期還被封為「難搞藝人剋星」。事實上，李明川大學時就讀文化大學戲劇系，出道多年後終於在2026年「回歸本科系」，演出舞台劇《士林YES！》，近日他接受《ETtoday星光雲》專訪，談及排練的心路歷程。

▲李明川接演舞台劇《士林YES！》。（圖／記者湯興漢攝）

談及演出舞台劇《士林YES！》的契機，李明川透露當初接到邀約時，其實沒有考慮太久，便一口答應下來，本來以為只是簡單的客串，沒想到竟是戲份超重的角色，從1月讀本、一路排練到彩排，足足花了半年的時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沉浸式美味劇場《士林 YES！》主演包含張珮珊、李明川、凱爾、劉樸、金雲等人。（圖／記者周宸亘攝）



雖然大學就讀戲劇系，但李明川其實是入行之後首度正式挑戰舞台劇，內心感到相當煎熬，坦言劇場光是同一個橋段就得反覆排練二、三十次，加上對手演員都是專業等級，讓他剛開始常覺得格格不入。除了排練節奏需要適應，劇場克難的生態也讓李明川一開始有些不習慣。

▲李明川接演舞台劇《士林YES！》。（圖／記者湯興漢攝）

李明川笑稱，以前在演藝圈被照顧得太好，直到進劇場總彩排，聽到廣播說「吃便當」，他還傻傻坐在原地以為會有人把便當送過來，後來才發現大家都是自己去拿，而且劇場裡也沒有個人的專屬休息室。雖然一開始充滿不適應，但經過這半年的洗禮，他現在早已完全習慣，所有事情都能夠自己來。

▲李明川接演舞台劇《士林YES！》。（圖／記者湯興漢攝）

劇中，李明川飾演一位被合夥人和會計掏空公司，導致破產倒閉的老闆，最後不得不去夜市當領班糊口。在角色塑造中，他悄悄融入了一點點自己的人生經歷。沒想到在總彩排時，明明沒有安排哭戲，他卻突然情緒潰堤、當場大哭，讓在場的所有人都嚇了一跳。

▲李明川在彩排時意外淚崩。（圖／記者湯興漢攝）



原來，李明川小時候家庭環境並不好，童年幾乎都在「躲債」與「跑路」中度過，甚至曾創下搬家高達18次的紀錄，對於劇中老闆的落魄境遇，他其實切身經歷過。總彩排當天，他哭到一度無法說台詞，且越哭越慘，幸好與他對戲的都是經驗豐富的專業劇場演員，一看到這個狀況，馬上臨危不亂地將台詞帶過去。

▲李明川在彩排時意外淚崩。（圖／記者湯興漢攝）

事後，李明川覺得不好意思，特別在演員群組裡傳訊息向大家致歉，表示自己不小心失控了。不過，李明川也慶幸自己還好有在總彩排時搶先「潰堤」，這讓他在正式演出時有了心理準備，懂得如何控制情緒並調整呼吸節奏，避免在台上有同樣的失控演出。

▲李明川在彩排時意外淚崩。（圖／記者湯興漢攝）

沉浸式劇場《士林YES！》描述在士林夜市所發生的故事，從八芝蘭聚落、鬼仔市文化、民歌西餐廳，到夜市攤販的人生百態，由張珮珊、李明川、凱爾、劉樸、金雲、呂紹齊、龔言脩等人主演，邊看戲劇還可以邊吃夜市美食，李明川將會親手端上生炒花枝、蚵仔煎給觀眾，購票請上OPENTIX ，7/18以前早鳥票85折。