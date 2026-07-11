連本人都搶不到票！　Ozone林佳辰首開唱驚呆：粉絲太厲害

記者蔡琛儀／台北報導

Ozone成員林佳辰退伍後推出首支個人創作單曲〈Love Me Again〉，人氣持續攀升，還將於8月9日在CORNER MAX大角落多功能展演館舉辦首場個人Fan Concert。門票今（11日）中午開賣，兩場演出瞬間秒殺，網路一片求票聲，連林佳辰本人也笑說，自己中午特地上線搶票，結果同樣失敗收場。

▲林佳辰首次個人FAN CONCERT開賣即秒殺。（圖／索尼提供）

得知門票秒殺消息，林佳辰感謝粉絲力挺，直呼：「希望這次也能帶給大家一場難忘的演出。」由於售票適逢颱風假，他前一晚還特地提醒粉絲待在家安全搶票，如今也不忘再次叮嚀大家注意安全，「能搶到票的O.A.O.很厲害，我繼續去練習演出曲目了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近來忙著跑宣傳的他，只要有空就投入演唱會籌備，颱風假也幾乎都待在家排練，笑說每天就是「準備演出和吃泡麵」。他透露目前歌單已全數確定，除了演唱個人作品，也將帶來從未嘗試過的不插電（Unplugged）演出，希望讓歌迷看見不同面貌。

▲林佳辰將兌現諾言跳女團舞。（圖／索尼提供）

此外，林佳辰先前還向粉絲祭出「秒殺公約」，承諾若演唱會門票完售，就要跳「佳辰專屬女團舞」。如今兩場演出開賣即秒殺，他也信守承諾，表示一定會兌現公約，邀請歌迷一起期待演唱會上的驚喜橋段。