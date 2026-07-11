《福爾摩斯》世紀破冰！雙帥傳不合多年「驚喜同框看球」　粉喊：第五季有望？

記者蕭采薇／綜合報導

英國BBC神劇《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）自2017年播畢後，便屢屢傳出飾演「福爾摩斯」的ㄏ（Benedict Cumberbatch）與「華生」馬丁費里曼（Martin Freeman）私下不合的傳聞。沒想到睽違近10年，兩位巨星於10日在溫布頓網球錦標賽上「世紀大破冰」，驚喜同框看球，讓全球死忠粉絲激動不已，更樂喊「難道第五季有望了？」

▲班奈狄克康柏拜區（右）與馬丁費里曼（左）傳不合多年，驚喜同框看球。（圖／達志影像）

老婆夾中間化解尷尬？皇家包廂合體掀回憶殺

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在2026年溫布頓網球錦標賽第12天的賽事中，《新世紀福爾摩斯》的兩位靈魂人物驚喜現身倫敦全英草地網球和門球俱樂部的皇家包廂（Royal Box）。引人注目的是，班奈狄克與馬丁費里曼不僅罕見合體，班奈狄克的愛妻蘇菲杭特（Sophie Hunter）還剛好坐在兩人中間，三人同框看球的畫面瞬間成為全場焦點。

這張得來不易的合照不僅打破了多年的不合傳言，同場包廂內更是星光熠熠，包括《大亨小傳》知名導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）、英國廣播員路易斯塞魯（Louis Theroux）、荷蘭足球巨星范迪克（Virgil van Dijk）以及喜劇演員珊迪托克斯維格（Sandi Toksvig）等名人都齊聚一堂。

▲馬丁費里曼、班奈狄克康柏拜區隔著老婆交談，兩人看起來都心情不錯。（圖／達志影像）

對第5季沒共識爆心結？主創曝馬丁私下暖心舉動

《新世紀福爾摩斯》自2010年至2017年間共播出了四季與一部特別篇，班奈狄克與馬丁費里曼完美詮釋了住在貝克街221B、攜手辦案的傳奇偵探與醫生搭檔。然而劇集結束後，面對粉絲狂敲碗的「第五季」，兩位主演卻抱持截然不同且相當公開的立場，雙方對於粉絲狂熱反應的看法分歧，也成了外界盛傳兩人撕破臉的導火線。

▲《新世紀福爾摩斯》第五季已在粉絲心中敲碗多年。（圖／BBC提供）

隨著時間推移，外界已逐漸認清該劇幾乎不可能再推出第五季，也讓這次兩人撇清心結的「世紀同框」顯得更加彌足珍貴。

事實上，該劇共同創作者馬克加蒂斯（Mark Gatiss）今年1月受訪時就曾透露，雖然距離劇集停播快10年了，但影響力依舊深遠。他更加碼爆料：「馬丁前陣子突然傳訊息給我，他當時在克羅埃西亞的飯店裡，他說：『嘿，我正在看《福爾摩斯》，覺得非常驕傲。』聽到他這麼說真的非常感人也很開心。」如今兩人終於在溫網合體，也讓粉絲們心中的大石頭得以放下。