汪小菲直播駁「禁妻互動大S子女」　曝未來規劃：她非常想孩子回來

記者蔡宜芳／綜合報導

汪小菲的妻子馬筱梅（Mandy）近來頻傳因大S子女的教育規劃，與丈夫感情失和，更有人直指她「不讓大S子女去大陸上學」。對此，馬筱梅曾數度公開澄清，而汪小菲10日在直播中，也針對兒女的教育安排做出說明，並表示「我老婆非常想讓孩子回去（北京）」。

▲汪小菲和馬筱梅在今年迎來兩人的兒子。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

汪小菲在直播中，透露兒子剛畢業，所以全家都到台灣參加畢業典禮。他也提到，小孩放假了，會和他一起回大陸，「這都是我的安排，啊。跟別人沒關係，都是我的安排。」談到對兒女未來的教育與生活規劃，汪小菲坦言，現在不想讓孩子的生活環境改變太多，「最起碼都可以回到我們北京過春節、寒暑假，待一段時間。」

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▲汪小菲強調關於兒女的行程，都是自己安排的。（圖／翻攝自微博）

汪小菲表示，目前兩個孩子是利用逢年過節的機會，回到北京去適應生活習慣和交友，並在當地學習簡體字與數學。他也提到，其實妻子馬筱梅非常想讓孩子回北京，「我們就不用，不用這麼飛了，我也不用這麼飛了。」巧妙回應了日前的風波。

▲汪小菲透露馬筱梅很希望讓兒女回北京。（圖／翻攝自微博）

此前，馬筱梅因在直播中表明「不再回應大S孩子的問題」，被週刊爆出遭汪小菲下達「禁言令」限制互動。不過，馬筱梅隨後澄清，教育問題都由汪小菲及張蘭決定，駁斥被限制互動的傳聞。

▲馬筱梅曾表示自己沒有插手大S子女的教育規劃。（圖／翻攝自微博）