和澎澎、王彩樺組團　鮮肉男身份起底「竟是年營業額破億超跑業務」

記者蔡琛儀／台北報導

超跑杰克近日登上劍湖山世界大型歌舞秀「耐斯歌廳秀」，不僅與黃西田、劉福助、龍千玉、王彩樺、澎澎、方駿等資深藝人同台，更被澎澎揪組限定團體「保庇超澎湃」，成為演出一大亮點。他更為此砸重金打造全新秀場內容，攜手6位專業舞者登台，希望帶給觀眾演唱會等級的視聽享受。

▲超跑杰克和澎澎、王彩樺組成限定團「保庇超澎湃」。（圖／超跑杰克提供）

首次站上「耐斯歌廳秀」舞台，超跑杰克直呼既興奮又榮幸，坦言能與台語演藝圈重量級前輩合作，是難得的學習機會。他大讚黃西田、王彩樺及澎澎的演出魅力十足，尤其澎澎創意滿滿，這次邀他和王彩樺組成「保庇超澎湃」，讓他直呼「真的很酷」，也感受到秀場文化的獨特魅力。

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為了符合大型歌舞秀規格，超跑杰克特別打造全新造型，舞者服裝全數量身訂製，舞蹈編排也全面升級，並苦練Wave、Locking等舞風，希望展現更具層次的舞台魅力。他透露，每場演出都希望帶給觀眾不同驚喜，因此持續挑戰更高難度，讓自己不斷突破。

▲超跑杰克希望明年能開個唱。（圖／超跑杰克提供）

超跑杰克在跑車界是一年平均可賣出50部千萬跑車的超級業務主管，年營業額破億，在秀場也是人氣王，除了演出邀約不斷，超跑杰克也首度透露正積極籌備全新單曲，預計今年推出，更將目標放在2027年舉辦中大型個人演唱會，同時希望跨足戲劇圈，挑戰不同角色。他也感謝一路支持的粉絲，透露這次還有上百位親友、歌迷包遊覽車到場力挺，讓他相當感動，直呼會用更多作品回報大家的支持。