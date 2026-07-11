資深港星搭車「沒到定點爆粗口」　司機認出他咆哮：死矮子臭明星

記者蔡宜芳／綜合報導

香港62歲資深男歌手呂方唱紅〈彎彎的月亮〉一曲，過去也相當受到台灣歌迷喜愛。他近日被流出與香港多元計程車司機爆發口角的影片，雙方在車內飆髒話互嗆，呂方下車前，更警告要記車牌，氣得司機當場狂罵「矮子、臭明星」，場面十分火爆。

▲呂方近日被流出和司機爆發口角的影片。（圖／翻攝自微博／Josh呂方）

影片中，坐在後座的呂方，質疑司機是否未跟著導航走，要求「你再往前一點」，司機則無奈回說前面沒辦法停車。對此，呂方表示：「哇！你這樣做生意的啊你？是392號啊，不是這裡。」司機隨即激動反駁表示，自己是按照定位停車的，而且接下來還有客人，不可能陪著耗下去，告知呂方如果不滿意定位，可以自行向平台反映，雙方僵持不下。

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▲呂方要求司機往前開到他要的定點，但司機堅持自己是按導航走。（圖／翻攝自微博）

隨後，呂方因不滿司機說話聲音大、認為對方態度不佳，忍不住爆粗口，憤怒要求下車。他在下車前，還狠嗆：「我記住你車牌了，你死定了！」結果這番話瞬間點燃司機怒火，讓司機完全爆發、轉身對後座痛罵：「死矮子！我認得你啊！你是呂方啊！」呂方在車外反擊「你死定了啦」並用力甩門，氣得司機最後對著窗外咆哮「人渣臭明星」。

▲呂方和司機互相叫囂、飆髒話。（圖／翻攝自微博）

據悉，司機目前已被平台約談，而呂方本人則暫未對此事件做出回應。另外，網友也分別抱持不同看法，有人認為司機按照導航定位停車沒問題，「（呂方）年齡大了，脾氣得壓壓」、「司機說話沒問題，乘客首先破防了」、「自己目的地輸入錯誤怪誰，香港的路又窄，又規矩多」；但也有網友覺得司機態度不佳、一心想趕人下車，才會讓呂方氣到情緒失控。