蘇志燮根本沒演！《金特務》這段對打戲「全是AI」　韓網：滿明顯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《金特務：本色回歸》自播出以來，收視率不斷刷新自身成績，蘇志燮在劇裡展現的特務級精彩打戲，每集都讓觀眾看得目不轉睛。沒想到，韓媒近日爆出，劇裡第2集長達3分鐘片段其實是AI生成，並非由蘇志燮親自上陣演出，如今觀眾再次去看重播，有網友表示「看得出來是AI，其實滿明顯」，也有人驚呼「沒想到是AI」、「難怪覺得哪裡怪怪」。

▲▼《金特務》第二集開頭的北韓戰鬥戲，長達3分鐘內容是AI生成。（圖／翻攝自Netflix）



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據韓媒報導，《金特務：本色回歸》第二集裡的主角回想戲份，蘇志燮在北韓打鬥劫持人質，他雖是蒙著臉登場，但其實該幕長達3分鐘戲份全是AI生成，包含爆破、槍戰、近身打鬥等激烈的動作戲，全是由韓國VFX（視覺特效）團隊Morpheus Studio所製作，百分之百運用最新的AI平台AICRON產出。

▲此畫面不是蘇志燮親自上陣。（圖／翻攝自Netflix）



這段戲份也是韓國第一個利用AI技術的戲劇，對此，Morpheus Studio副代表表示，「《金特務：本色回歸》團隊從一開始就明確設定了如何運用AI影像的目標，這部作品充分證明，AI對於擁有良好企劃與故事創意的創作者們來說，可以成為嶄新的工具以及優秀的合作夥伴。」

然而，《金特務：本色回歸》這項嶄新的挑戰在韓掀起正反議論，有不少網友表示不贊同，更有人認為「其實看得出來」、「覺得哪裡怪怪的」、「難怪蘇志燮的角色是蒙臉」，但也有人覺得確實是跨向新時代的一大步。