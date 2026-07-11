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AKIRA父親節獻給台灣！EXILE 20周年吐心聲：看見不一樣的我

記者林汝珊／台北報導

日本天團EXILE成員AKIRA迎接加入EXILE 20周年，首場個人巡演「『EXILE AKIRA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR "URBAN SAVAGE"』昨（10日）在大阪Zepp Namba正式揭幕，巡演也將於8月8日、9日於台北三創CLAPPER STUDIO開唱。AKIRA表示，希望透過這次巡演，讓大家看見持續進化的自己，「有EXILE這個根源，才有今天的我，也希望大家看見不同於以往的AKIRA。」

▲ AKIRA首場個人巡演8月開唱。（圖／LDH 愛夢悅提供）

▲ AKIRA首場個人巡演8月開唱。（圖／LDH 愛夢悅提供）

本次巡演配合個人首張EP《URBAN SAVAGE》展開，也是AKIRA出道以來首度舉辦個人巡演，大阪、東京及愛知演出後，台北則為巡迴最終站。演出以「URBAN SAVAGE」融合都會感與狂野魅力的世界觀為主軸，首場大阪公演共帶來18首歌曲，不僅首次公開演唱新歌〈TOKYO BRAIN〉與安可曲〈Blue Moon〉，也重新詮釋〈BRING THE BEAT BACK Pt.3〉等作品，展現不同於以往的舞台魅力。

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▲台北巡演為最終站。（圖／LDH 愛夢悅提供）

▲台北巡演為最終站。（圖／LDH 愛夢悅提供）

值得一提的是，大阪首場也集結AKIRA多年來的重要夥伴同台力挺，包括EXILE MAKIDAI、DOBERMAN INFINITY成員P-CHO，以及由AKIRA擔任總製作人的THE JET BOY BANGERZ，GENERATIONS成員中務裕太與THE RAMPAGE隊長陣也驚喜現身，攜手帶來EXILE經典組曲，將現場氣氛推向最高潮，也為20周年巡演增添更多紀念意義。

演出尾聲，AKIRA也感性回顧加入EXILE 20年的心情，感謝歌迷一路以來的支持，表示從武道館、首次體育館、巨蛋等每一個重要舞台，至今都深深留在自己的記憶中。他也表示，未來仍會持續突破既有框架、不斷更新自己，希望能一直和大家分享新的世界。

「EXILE AKIRA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR "URBAN SAVAGE"」台北站將於8月8日、9日在三創CLAPPER STUDIO舉行，門票現正於ibon售票系統熱賣中，更多活動資訊請鎖定LDH 愛夢悅官方社群專頁。

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