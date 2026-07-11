蔡依林南昌演唱會延期惹怒歌迷！　大陸主辦「限額補償」方案曝

記者陳芊秀／綜合報導

巴威颱風除了在台灣造成災情，也逐漸開始影響到中國大陸，陸續傳出娛樂活動延期。其中音樂天后蔡依林原定11日晚間7點在南昌舉行「PLEASURE」巡迴演唱會，原本沒有傳出變動，但主辦方於今天上午10點多緊急宣布延期至13日舉行。由於通知時間距離開演不到12小時，過於倉促且改至工作日，導致大批已抵達或在途中的外地歌迷面臨交通與住宿困擾，引發強烈不滿。

▲蔡依林原定11日在大陸南昌的演唱會宣布延期。（圖／翻攝自微博）

蔡依林透過微博發文：「早上起床知道演出必須延期的時候，和大家一樣感到可惜，但大家的平安必須是第一優先。」很抱歉給大家帶來各種不便以及期待卻撲空的失落。蔡依林工作室則說明，因受颱風天氣影響，結合江西省防汛防颱風相關工作安排，為保障全體觀眾、演職人員及現場工作人員的人身安全，南昌站將延期至7月13日舉行。目前蔡依林及全體團隊已抵達南昌準備，對於許多朋友不得不調整行程深感遺憾，相關票務、機票、酒店補償等相關方案請留意主辦方後續官方公告。

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▲蔡依林：「很抱歉給大家帶來各種不便以及期待卻撲空的失落。」（圖／翻攝自微博）

▲工作室發文致歉，透露蔡依林與團隊已經抵達南昌。（圖／翻攝自微博）

同時主辦方也公布退票補償方案，所有門票自動順延至13日，若選擇退票，外地歌迷可獲得最高1500人民幣的機票退改簽費補償，以及當晚南昌本地酒店費用（限額800人民幣）報銷，但保留訂單順延者則不享有補償。

▲蔡依林南昌演唱會延期補償方案。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

由於演唱會是在今晚舉行，今早發出的取消通知引發了粉絲的不滿。許多網友表示，他們已經抵達南昌，卻突然被告知演唱會取消，難以接受；有些人認為即使延期兩天也無濟於事；還有網友調侃說，不如等大家都到場後再取消。另有多名網友提到，他們購買了門票，但因高鐵取消無法前往南昌，退票也成為一大難題。

▲主辦方演唱會延期公告。（圖／翻攝自微博）