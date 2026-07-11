手皺紋消失了！44歲全智賢曬成小麥肌　驚見「比基尼曬痕」狀態曝光

記者林汝珊／綜合報導

46歲南韓女星全智賢近日現身香港出席品牌活動，一改過去白皙形象，以健康小麥肌亮相，意外成為網友熱議焦點。除了膚色變化外，她身上的疑似「比基尼曬痕」以及手背狀態，也再度掀起討論。

▲全智賢小麥肌亮相。（圖／翻攝自IG）

全智賢日前才因一段影片中，臉部保養緊緻，但手部皺紋引起韓網正反兩極意見。而香港時尚雜誌《TatlerStyle》近日透過官方社群公開全智賢活動影片，她身穿一襲深藍色露肩禮服，面對現場粉絲大方微笑揮手，展現親和力。

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▲全智賢驚見「比基尼曬痕」。（圖／翻攝自IG）

全智賢也一改過去白皙肌膚，以帶有古銅光澤的小麥色肌膚亮相，當她揮手時，腋下及胸前位置因膚色明顯較白，與手臂形成鮮明對比，不少網友猜測她近期曾穿著比基尼曬太陽，因此留下曬痕。而此次公開的活動影片與照片中，手背也顯得相當平滑，也讓網友質疑是否經過修圖或濾鏡處理。

影片曝光後，粉絲紛紛留言表示：「全智賢的皮膚怎麼了？不是曬傷吧？」、「就算曬黑還是超美」、「根本國家級寶物」、「小麥肌反而更有彈性」、「保養真的太厲害了，看起來像20幾歲。」