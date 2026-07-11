5億高中生案變港劇！「孫兒繼承遺產慘死」2劇情真實發生取材台灣

記者陳芊秀／綜合報導

香港TVB電視台6月底推出懸疑查案劇《非份之罪》，其中一個單元「一億殺機」改編自發生在台灣的「5億高中生命案」，引發外界關注。該劇由金牌監製王心慰操刀，並找來吳啟華、陳煒等實力派演員演出，因為劇情離奇、超乎觀眾想像而在網路上掀起熱烈討論。

▲懸疑港劇《非份之罪》開播，其中一個單元「一億殺機」改編自台灣5億高中生命案。（圖／翻攝自微博）

綜合港媒報導，《非份之罪》第三單元「一億殺機」，因提及「一億天價遺產」、「繼承人離奇身亡」而令人聯想到震撼台灣社會的「5億高中生」事件。港劇劇情描述圍繞在村長暴斃後留下的億元遺產，孫兒獨自繼承後在出殯當日驚爆身世秘密，隨後更被發現慘死村屋。嫌疑人在多位家族成員中不斷反轉，甚至接連出現長輩頂罪的膠著泥沼，直到尋獲關鍵證物，才讓這宗血案真相大白。

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第三單元由陳煒、徐榮、盧宛茵及李家鼎等人主演。其中徐榮首度挑戰患有腦痙攣及肌肉萎縮症的智障角色，因每一次說話與動作都極度用力，演完甚至頸部抽筋，極具突破性的演技備受好評。

▲《非份之罪》第三單元「一億殺機」描述孫兒繼承村長爺爺遺產卻離奇死亡。（圖／翻攝自微博）

而2023年轟動全台的「5億高中生命案」，至今仍讓令台灣民眾印象深刻。當時剛滿18歲的賴姓高中生，從名義上的「爺爺」（實為生父，因母親與爺爺不倫亂倫所生）手中，繼承了市值高達5億元新台幣的房地產。未料在與地政士助理夏姓男子登記同性結婚後短短2小時，賴男竟離奇從夏男住處10樓墜樓身亡，夏男事後變裝、刻意走樓梯等行徑更遭強烈懷疑謀財害命。雖然夏男殺人罪嫌最終因證據不足獲不起訴，但被法院認定假結婚，依偽造文書罪判刑1年6月確定，去年（2025）2月3日發監執行，因在台中監獄表現良好，申請外役監獲准，同年9月時已轉服台南明德外役監。此外，民事部分「婚姻無效」部分，台中地院判2人「永久結合關係」無效，由於雙方均未對此提起上訴，全案確定。