宋智孝為何不結婚？曾談8年戀愛分手　曝真實想法：想著想著又打消

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星宋智孝是綜藝節目《Running Man》固定班底，她過去曾自爆「談了8年戀愛」，但成員完全沒發現，近日，饒舌歌手Nucksal到她的節目上作客，男方聊起結婚生活坦言小孩剛出生時，很常起妻子吵架，聽見「前輩」的分享，宋智孝心有戚戚焉表示：「自己的生活過一過，結婚的念頭又會打消了。」

▲▼Nucksal分享自己的結婚、育兒生活。（圖／翻攝自YouTube）



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饒舌歌手Nucksal於2022年結婚，他與妻子育有2子，近日到宋智孝節目上作客，他以過來人經驗分享，「第一個孩子出生後吵了很多架，因為我們兩個都是第一次，還沒好好享受新婚生活就生了孩子，原本都有各自生活過來的方式，所以經常爭吵，但吵著吵著就領悟了，我變成人了。」

Nucksal仔細分析，「談戀愛和結婚是不一樣的，我覺得結婚後需要更加為對方著想，也要花更多心力去理解彼此。」他舉例，戀愛時可以有整理自己、獨處的時間，但婚姻就是沒有可以逃避的地方，就算一個人在客廳、一個人在主臥，兩人仍然共享同一個空間，必須好好地透過溝通理解對方。」但結婚後，也讓他有其他心得，「現在真的很有趣，我們會一起培養興趣、一起養育孩子，過得很好。」

▲宋智孝坦言對於結婚念頭就是想著想著又打消。（圖／翻攝自YouTube）



事實上，宋智孝過去曾在節目上爆料，4、5年前曾談過一段8年戀愛，且《Running Man》成員皆不知曉，聽到Nucksal的婚後生活，她感嘆表示，「每次聽到這種故事時，我都會開始想『是不是該結婚了』，但回到現實、過著自己的生活後，結婚的念頭又會打消了，所以姐姐才會一直維持現在這個狀態吧。」

對此，宋智孝坦言：「每次聽到這種話題時，雖然都會開始想『是不是該結婚了』，但回到現實，再過著自己的生活後，又會變得沒有結婚的念頭了，所以我才會一直一個人吧。」沒想到Nucksal立刻吐槽：「在那之前，妳應該要先找到可以結婚的對象吧？」她則自嘲：「要先想結婚，才會有男人來到我的生活中吧。」談及自己對於結婚的想法。