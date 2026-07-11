演唱會當天宣布延期　蔡依林緊急道歉：很抱歉帶來各種不便

記者蔡琛儀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE」世界巡迴演唱會原定今（12日）晚在南昌開唱，不過受到巴威颱風天氣影響，主辦單位今天早上緊急宣布演唱會延期至7月13日舉行。消息曝光後，蔡依林也親自在社群發文，向歌迷致歉，強調：「大家的平安必須是第一優先。」

▲蔡依林南昌演唱會宣布延期。（圖／翻攝蔡依林工作室微博）

蔡依林工作室表示，因受颱風天氣影響，並配合江西省防汛、防颱相關工作安排，為保障觀眾、演職人員及現場工作人員安全，決定將原訂今晚舉行的南昌站演唱會延期一天。工作室也透露，蔡依林及全體團隊其實已經抵達南昌，準備迎接今晚演出。

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工作室坦言，知道許多歌迷早已啟程前往，也有不少人因此必須臨時調整行程，對於造成的不便深感遺憾，至於延期後的演出安排，以及票務、機票、住宿等補償方案，將由主辦單位另行公告，並祝福大家都能平安度過颱風。

▲蔡依林起床才得知演唱會延期。（圖／翻攝蔡依林工作室微博）

蔡依林稍晚也在社群發文表示，一早得知演出必須延期時，自己和歌迷一樣感到可惜，「但大家的平安必須是第一優先。」她也向所有受到影響的歌迷致歉，「很抱歉給大家帶來各種不便以及期待卻撲空的失落。」最後也提醒受颱風影響地區的民眾做好防颱準備，喊話：「一切平安後再約起來。」