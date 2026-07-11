記者林汝珊／綜合報導

南韓女星朴娜勑先前因被指控施暴經紀人、職場霸凌，違反醫療法等罪名，暫停一切演藝事業。如今案件新進展，首爾江南警察署10日表示，已依特殊傷害及違反《資訊通信網利用促進及資訊保護法》等嫌疑，將案件移送首爾中央地方檢察廳。

▲朴娜勑遭移送檢方。（圖／翻攝自JTBC）

朴娜勑的兩名前經紀人於去年12月提出告訴，指控因自己「不喝酒」，長期遭到朴娜勑辱罵，甚至曾被酒杯砸傷，導致臉部瘀青、手部受傷，縫了4針。還被要求處理各種私人跑腿，涉及代理開藥等，主張遭受職場霸凌與暴力對待。

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此外，先前韓媒也報導，前經紀人在開車移動時，朴娜勑卻在後座與男性發生性行為：「朴娜勑利用自己是雇主的地位，強迫我們在視覺和聽覺上都不得不接受這種情況」，逼迫經紀人旁觀活春宮，引發社會譁然。

▲朴娜勑遭指控職場霸凌。（圖／翻攝自朴娜勑IG）



對此，朴娜勑則反控兩名前經紀人涉嫌恐嚇未遂等罪名，並於今年2月、3月及5月共接受3次警方調查，始終否認所有指控。不過警方調查後認為，相關霸凌及施暴行為具有嫌疑，因此決定以建議起訴意見將案件移送檢方。