昔連跑1km都吃力　邱宇辰狠操3個月完賽...衝終點差點哭了！

記者蔡琛儀／台北報導

邱宇辰去年推出首支個人單曲〈CINDER KISS〉，日前攜手好友夏和熙挑戰HYROX杭州站，成功完成人生第一場HYROX，他比賽前一晚僅睡3小時，開賽後還接連遭遇左右腹及右膝外側疼痛，一度想停下來，但聽見粉絲高喊名字，都讓他告訴自己「再撐一下」，直到衝過終點線，更是差點落淚。

▲▼邱宇辰完賽HYROX。（圖／百鴻揚娛樂提供）

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HYROX是近年席捲全球健身圈的運動賽事，結合8公里跑步與8項功能性體能挑戰，考驗心肺耐力、肌耐力、力量與意志力。三個月前連跑1公里都很吃力的邱宇辰，在夏和熙邀請下接下挑戰，歷經三個月密集備賽順利完賽，他坦言最辛苦的項目是跑步，只能告訴自己：「一步一步往前，就一定會到終點。」

被問到如果重新選擇是否還會接受挑戰？他毫不猶豫表示：「我還是會，而且答案不會改變。」更坦言最大的收穫是重新認識並開始相信自己：「真正需要跨越的，不是終點線，而是昨天那個懷疑自己的自己。」他坦言，挑戰HYROX最大的原因，正是想完成去年留下的遺憾，用另一種方式和大家見面、讓自己重新出發。

▲邱宇辰說參加HYROX最大原因，是想完成去年和粉絲見面的約定。（圖／百鴻揚娛樂提供）

除了挑戰人生第一場HYROX，邱宇辰近期也受邀擔任「桃園鐵玫瑰音樂沙龍」講師，以「音樂的跨領域經營」為題分享經驗，從表演者轉換成分享者，他坦言反而比平常站上舞台更緊張，準備過程也讓他重新回顧這幾年的經歷，更清楚看見一路累積的成長。談到下半年計畫，他透露將重心放回作品，更預告HYROX「應該不會只有這一次」。