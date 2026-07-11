鮮肉男星濕身秀健壯肌肉！　虞書欣目睹羞爆…直球告白：做我男友

記者黃庠棻／台北報導

由虞書欣、陳靖可主演的《燦如繁星》由《親愛的，熱愛的》、《偷偷藏不住》製作團隊操刀，台灣導演李青蓉執導，描述虞書欣飾演的心理學博士「林晚星」遭遇人生變故後回到家鄉任教，原本只想低調當個體育器材保管員，過上躺平的鹹魚生活，卻意外被任命帶領瀕臨解散的高中足球隊展開熱血逆襲，並和硬漢王牌教練「王法」（陳靖可飾），擦出甜燃火花。

▲《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇中兩人還有房東與房客的關係，愛泡澡的陳靖可不時濕身登場，秀出健壯肌肉，讓房東虞書欣看得臉紅心跳。為了說服男方點頭當球隊教練，她使出各種心理技巧試圖攻陷對方，卻都失敗告終，逼得她使出殺手鐧，脫口喊出「做我男朋友」，讓兩人的互動從針鋒相對的鬥嘴升溫為曖昧試探。

▲《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

虞書欣笑稱，拍《燦如繁星》最難的地方就是要融入一大群男孩子之中，自己平時比較習慣和女生相處，拍第一場戲時，她看到這麼多男生迎面朝她而來，心裡其實有點崩潰，但因為戲裡她必須發自內心地愛這群學生，所以她努力在生活中發現每個人的可愛之處，也越來越能體會當老師的感覺。

▲《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

除了《燦如繁星》之外，李一桐和曾舜晞演出的《雲秀行》、檀健次、王楚然主演的《愛情有煙火》也都在愛奇藝國際版熱播中，男神、女神輪番出動，題材橫跨校園青春、古裝權謀及都會愛情，劇迷暑期追劇不怕劇荒。

▲《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演。（圖／愛奇藝國際版提供）