古裝陸劇男神侯明昊回來了！霸氣「一肩扛走17歲女星」男友力爆棚

記者黃庠棻／台北報導

暑期陸劇戰場熱鬧開打，愛奇藝最新古裝劇《雀骨》定檔7月11日熱血登場，由侯明昊跟艾米主演，描述魔頭將軍「蕭無衣」跟沉迷機關術的財迷千金「謝嘉魚」，因政治聯姻展開契約婚姻，兩人在破解身世謎團、對抗朝堂陰謀的過程中，成為生死相守的知己。

▲《雀骨》由侯明昊、艾米主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

《雀骨》以先婚後愛、生死亂局，帶出濃烈的古裝戲劇張力，未開播就先引發不少話題。侯明昊透露，他扮演的蕭無衣從小背負沉重使命，為了守護家國，不得不隱藏最真實的一面，更虐的是，他在戰役中一度損傷視力，生命也進入倒數計時，是個充滿破碎感的角色。

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▲《雀骨》由侯明昊、艾米主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

與艾米在劇中有不少情感拉扯，侯明昊說「在我飾演的蕭無衣眼中，謝嘉魚總是用自己的方式暗中幫助他，但他又不希望她生命受到威脅，因此，很多時候他不是溫柔地把她拉到身邊，而是直接把她扛走。」這種將軍式的霸氣跟笨拙保護欲，也成為《雀骨》感情線的一大看點。

▲《雀骨》由侯明昊、艾米主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

當侯明昊被問到他的角色是否男友力爆棚時，他笑著表示，主要是艾米太輕了，抱起來毫不費力。《雀骨》是侯明昊跟艾米繼《大夢歸離》後再度合作，艾米表示，拍《大夢歸離》時兩人沒有太多對手戲，但她感受到侯明昊對表演要求很高，這次合作讓她覺得很安心。

▲《雀骨》由侯明昊、艾米主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

侯明昊也大讚艾米對角色用心又認真，感受力和接詞的反應力都相當出色。互誇演技的兩人也在劇中展現合作默契，預告裡艾米為侯明昊繫上紅絲帶的蒙眼畫面，因氛圍感十足掀起熱烈討論，令外界更加期待他們這次二搭的全新火花。

▲《雀骨》由侯明昊、艾米主演。（圖／愛奇藝國際版提供）