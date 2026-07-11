KID甜喊「等我」高顏值女被搶走　潘映竹慘遭吐槽年紀太大

記者葉文正／台北報導

人氣遊戲節目《綜藝玩很大》日前播出的「富國好野人之旅」熱度爆棚，大夥們在越南富國島展開熱情對決，在影后曾莞婷的加持下表現極為亮眼，於6月20日成功奪得全體4+以及15歲至44歲同時段的收視雙冠王！延續氣勢，本集節目將繼續玩很大，光是從「挑選隊友」的環節就充滿了各種搞笑與背叛，笑料百出。

▲潘映竹被打槍年紀太大，破音怒吼。（圖／綜藝玩很大）

本次嘉賓陣容十分堅強，除了主持人吳宗憲（憲哥）與KID（林柏昇）外，還迎來了張棋惠、TORO、林家佑、潘映竹、恩惠、草莓、畇二以及黑黑眾多藝人同台較勁。在挑選隊友的過程中，啦啦隊女孩畇二在路邊熱情招手大喊「選我選我」，沒想到KID無情拒絕，要她「先走開」，揚言繞一圈再回來。

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▲KID挑隊友嚴格。（圖／綜藝玩很大）

另一邊在路邊瘋狂招手的林家佑，一臉擔憂地直呼「會不會直接開走」，沒想到憲哥與TORO竟踩油門加速把車開走，頭也不回。隨後KID開車經過潘映竹時，竟大聲吐槽「這年紀也太大了吧！」，直接打槍嘉賓的年紀，瞬間激怒潘映竹破音怒吼「怎樣啦！」，嚇得KID只能趕緊踩下油門，逃離現場。

不過KID的「迴轉套路」這回卻碰了壁，當他看到高顏值的女嘉賓恩惠，笑臉迎盈地要對方等他去前面迴轉，沒想到下一秒恩惠竟直接被TORO隊搶走。張棋惠這一組則由畇二與林家佑搭檔組成。三組人馬開車前往目的地，展開一場空前的趣味對決。

節目關卡的刺激程度更是進階到了「發瘋」等級。在挑戰過程中，KID突然情緒失控、瘋狂大叫，甚至激動到整個人跪在地上朝著天空大喊「天公伯啊！」。不僅如此，製作人還安排了超荒謬的特別任務，TORO在半夜偷偷潛入KID的房間跳起「健康操」，讓在睡夢中被驚醒的KID滿頭問號。

後半夜的關卡更直接升級，嘉賓戴著「小丑面具」在半夜突襲TORO房間，引發半夜驚聲尖叫。這場從白天戰到半夜的硬仗，不僅考驗嘉賓們的智力與體能，更是對耐力的試煉？