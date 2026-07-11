金曲獎效應！鄭秀文罕唱26年前神曲〈缺席〉　田馥甄版飆163萬觀看

記者陳芊秀／綜合報導

歌手田馥甄（Hebe）在第37屆金曲獎「緬懷逝世音樂人」環節，翻唱恩師袁惟仁多首經典作品，包括寫給香港天后鄭秀文的經典作〈缺席〉，影片至今在YouTube超過163萬次觀看，也勾起台灣歌迷對鄭秀文的思念。而鄭秀文也隔空響應歌迷心聲，罕見地在演唱會上重新演繹這首多年未唱的經典。

▲鄭秀文罕見在演唱會上唱26年前神曲〈缺席〉。（圖／翻攝自IG）

據港媒《星島頭條》報導，鄭秀文原定於啟德主場館舉行的巡迴演唱會因舞台故障延期，為了彌補購票觀眾，特地改辦一連三場的「答謝會」。昨日（10）首場不僅邀來天王劉德華驚喜同台合唱，當鄭秀文換上紅裙登場時，更無預警獻唱國語金曲〈缺席〉。她日前看到田馥甄在金曲獎上的動人詮釋，在IG限動發文表達感動，更在演唱會上重新演繹這首自己早已多年未唱的珍貴之作，給大批觀眾驚喜。

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這股由金曲獎引爆的〈缺席〉熱潮同樣在台灣社群 Threads 上徹底炸鍋，大批台灣歌迷紛紛感性表白「好想在台灣聽鄭秀文演唱會」。鄭秀文自2010年舉行的世界巡迴演唱會後，已暌違多年未在台灣舉辦個人大型演唱會。金曲獎的迴響加上她演唱會罕見演唱昔日神曲，再次勾起全台粉絲的集體回憶，強烈期盼天后能早日再度踏上台灣舞台。

▲田馥甄金曲37緬懷逝世音樂人演唱環節，影片突破163萬觀看。（圖／台視提供）