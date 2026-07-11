兩百公分巨鱷想吞食胡瓜　主人急出面「那個不能吃」

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，接受神秘面粉的邀請到他們家作客，還賣關子表示家裡的「寶貝們」會讓胡瓜嘆為觀止，甚至會不敢到他家，胡瓜開玩笑猜測：「你們家是做殯葬業的嗎？」，走進園區才發現面粉養的是鱷魚，其中有身長超過200公分的成年巨鱷。

▲胡瓜親自嘗試餵食鱷魚。（圖／下面一位）



面粉沙西米分享，自己第一隻飼養的爬蟲類是蛇，後來愛上鱷魚，平時除了在網路分享養鱷魚日常，也希望透過課程和互動，打破外界對鱷魚的刻板印象。「很多人覺得鱷魚看到人就會咬，其實牠們沒有大家想像中那麼兇。」她現場示範如何觀察鱷魚情緒、介紹鱷魚牙齒、耳朵、鼻孔等特殊構造，胡瓜也不害怕的當場抓起飼料餵食小鱷魚。

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▲胡瓜抱起鱷魚表情卻尷尬。（圖／下面一位）



胡瓜更親自體驗抱著重達十多公斤的鱷魚，近距離的接觸讓鱷魚對胡瓜感興趣，不斷想往胡瓜那邊跑，沙西米告訴鱷魚：「那個不能吃」，胡瓜疑問是哪個？沙西米冷靜地回覆：「你啊」，幽默的回覆讓胡瓜哭笑不得。

▲胡瓜親自嘗試餵食鱷魚。（圖／下面一位）



除了霸氣十足的鱷魚，家裡還有一隻土撥鼠。圓滾滾的身形、呆萌的表情，跟胡瓜有幾分相似，還打趣表示：「這樣抱著牠，反而顯得我瘦了！好可愛喔！」沙西米分享土撥鼠力氣非常大，甚至很愛啃床板、傢俱，家中的木頭、棧板常常成了牠的「磨牙器」。

▲胡瓜跟土撥鼠滴血認親。（圖／下面一位）



而胡瓜到沙西米家的任務是要當小幫手，進入大型鱷魚池餵食。七隻眼鏡凱門鱷一聽見主人呼喊，立刻從四面八方聚集過來，張嘴搶食，一隻隻衝向食物，胡瓜一度被逼到角落，好險身手矯健不然差點被咬到，忍不住大喊：「我很勇敢吧！差點變《下面一位》！」