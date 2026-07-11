IU分手李鐘碩4年戀！恢單「秒按讚和邊佑錫CP照」網兩派戰翻

記者林汝珊／綜合報導

IU、李鐘碩2022年底公開認愛，穩定交往4年，10日雙方經紀公司證實分手，宣布兩人回到同事關係，震撼演藝圈。消息曝光後，網友也翻出IU本月8日在IG按讚的一則貼文，意外掀起討論。

▲IU與李鐘碩分手，因按讚與邊佑錫合照，引發熱議。（圖／翻攝自IG）

IU日前與邊佑錫合作韓劇《21世紀大君夫人》，兩人在劇中CP感十足，作品播出期間話題不斷。如今分手消息曝光後，有網友發現IU在8日曾按讚一篇她與邊佑錫殺青時的CP照片，因此引發部分網友聯想。

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不過，多數粉絲認為外界過度解讀，紛紛留言表示：「那篇貼文又不是CP文，後面還有其他主演的照片」、「原PO本來就是分享戲劇內容，不是在嗑CP」、「IU只是看到粉絲分享《21世紀大君夫人》的相關內容才按讚，她平常也常按粉絲的貼文」、「只是替作品按讚，和感情沒有關係，不要刻意帶風向」。

事實上，今年4月，才有位巫師「天上仙女」以兩人的出生年月日推算，直言：「這兩個人的緣分已經斷了」，並稱從命盤來看，感覺「早就已經分開了」。也透露IU在37歲時會有結婚運，「會有像個白馬王子一樣的貴人出現，最後應該會和那個人結婚，而且對方的個性正好能彌補她的不足。」