孟子義公開徵老公…5男狂求婚　陸劇男神「濕髮露胸肌」全網暴動

記者黃庠棻／台北報導

備受矚目的古裝復仇大戲《百花殺》已於Disney+上線熱播。該劇由人氣女星孟子義與新生代男神何宜謙（何與）領銜主演，開播前便創下雙平台預約突破330萬的驚人紀錄，首播當日更是聲量爆棚，孟子義飾演的女主角在騰訊熱度開播18分鐘內破億。

▲《百花殺》由孟子義、何與主演。（圖／Disney+提供）



《百花殺》劇情講述背負著家族滅門慘案、從西北歸來的冷情昭寧郡主沈汐和（孟子義飾），為了執掌自身命運主動踏入朝堂的風暴中心。孟子義此次挑戰從影以來最霸氣的角色，劇中她以「調香」作為武器，不僅能透過香氣辨別謊言、破解陰謀，甚至運用「凝香成毒」逐一擊破政敵，扭轉朝廷劣勢。

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▲《百花殺》由孟子義、何與主演。（圖／Disney+提供）



首播劇情中，五位皇子使出渾身解數想贏得郡主的芳心，朗誦詩詞、才藝表演樣樣來，然而面對皇子們前來求娶，沈汐和深知這些人只是覬覦自己背後強大的西北靠山，因此直接在嫁入皇室之際斗膽向聖上要求「親自選夫」，最終選上了病弱無力、看似命不久矣的太子。

▲《百花殺》由孟子義、何與主演。（圖／Disney+提供）



孟子義也分享了自己選夫的心路歷程「一開始其實只想找個聽我話、不礙我事的夫婿」，笑稱只是要個「工具人」，豈料到後來卻發現對方也是個功於算計的狠角色「那我們兩人都這麼有心機，萬一後來關係不好，他來算計我怎麼辦？因此我選擇撤退」，直到兩人經歷種種，多次「共事」之後翻轉印象「每次合作的時候，都會讓我打破許多原先的偏見，所以覺得強強聯手，也會是個很好的方法」。

▲《百花殺》由孟子義、何與主演。（圖／Disney+提供）



繼《金庸武俠世界》後，孟子義與何與再度二搭合作。何與在劇中飾演表面病弱、實則心思深沉的東宮太子蕭華雍，兩人因一道賜婚聖旨聯姻。然面對步步為營的沈汐和，蕭華雍卻被深深吸引，動心表示「這昭寧郡主，何止兩副面孔，真是好幾副面孔的小狐狸...哪裡可怕，分明是可愛。」更假借查案之名狂問對方平時喜歡做什麼、喜歡吃什麼，被美麗的郡主迷得團團轉。

▲《百花殺》由孟子義、何與主演。（圖／Disney+提供）



除了精彩的選夫場面，首播中何與更大展好身材，「藥浴名場面」引發全網暴動。畫面中，何與在水氣氤氳中進行藥浴治療，濕髮凌亂、水珠順著脖頸滑落，半露出壯碩胸肌，將「病嬌感」與「致命吸引力」完美融合，極致的性張力讓觀眾隔著螢幕都能感受到灼熱，被大讚是「三分病態七分蠱」的視覺暴擊。

▲《百花殺》由孟子義、何與主演。（圖／Disney+提供）



當何與談起角色，則笑稱他就個綠茶男「蕭華雍看似非常病弱，實則是一個扮豬吃老虎，很懂得『茶藝』的人」，但當遇上沈汐和後一切有所不同「最吸引我的肯定是她的反差，非常有意思。我覺得喜歡上一個人的過程是動態的，會想慢慢走入對方心裡。」

▲《百花殺》由孟子義、何與主演。（圖／Disney+提供）

何與分享遇到沈汐和之後，這位病弱太子身上多了很多生機，對於這個世界也開始有了留戀，直言對方就是自己一生的夙願「我們兩人就像同心同志的靈魂伴侶。」孟子義也感性補充「美好的愛情，不僅是錦上添化的明媚，更是絕境相逢的靈魂同歸。」讓觀眾更加期待兩人後續的情感發展。



《百花殺》不僅劇情吸睛，戲外的宣傳排場更是華麗無比。孟子義在演藝圈深耕多年，憑藉直率真實的性格與好人緣，在劇集開播之際，包含人氣韓團成員i-dle宋雨琦、楊洋、白鹿、虞書欣、王鶴棣、楊紫、曾舜晞、王楚然等多位明星好友，紛紛自掏腰包發起「雲包場」替新劇強力應援，讓《百花殺》的討論度在一開播就衝上頂峰。