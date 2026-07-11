40歲蒼井優升格人母狀態驚艷！中島步自爆：與她是前所未聞的關係

記者吳睿慈／綜合報導

日本國民女神蒼井優睽違18年主演地上波最新日劇《直到 T 恤乾了為止》，儘管邁入40歲，但她臉上沒有留下歲月的痕跡，凍齡外貌令人稱羨。而久違接演電視劇主演，她表示：「有機會看見自己 18 年來的成長，內心相當期待。」編劇生方美久更告白：「早在成為編劇前就是蒼井優的粉絲了！」希望透過蒼井優富有層次的演出為角色注入更多生命力。

▲▼蒼井優睽違18年主演地上波最新日劇《直到 T 恤乾了為止》。（圖／翻攝自X）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《直到 T 恤乾了為止》除蒼井優外，集結眾多明星卡司，包含中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、松山研一等實力派演員。劇情描述兩對夫婦被捲入一場事故之中，幸福日常宣告崩塌，也意外揭穿了摯愛的「第三個星期五的秘密」。劇中，松山研一飾演萬人迷咖啡廳老闆「充」，他與蒼井優5度合作，20年後再度同台飆戲，讓他感到新鮮又充滿樂趣，期待角色激盪出精彩火花。

另一與蒼井優有不少對手戲的中島步，飾演的是任職於製菓公司的職員「樹生」，個性質樸卻不擅長閱讀空氣，經常語出驚人讓氣氛凍結，他對於角色關係守口如瓶：「現在不能說，但看一集就會知道了！」當被追問與蒼井優的關係曖昧？中島步直呼：「我們是前所未聞的關係！」

▲蒼井優在劇裡與中島步有「前所未有的關係」。（圖／LINE TV提供）



人氣新星高橋文哉則是飾演松山研一的咖啡廳員工「直人」，乍看社交能力優異卻不願與人深交，也是充滿謎團的存在。他坦承「我的資訊是最不能被公開的」，索性接續回應：「所以別再問了，沒什麼能說的，真是不好意思。」機智反應再度引發笑聲。《直到 T 恤乾了為止》7月11日起每週六LINE TV 跟播中。