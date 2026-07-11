2天只睡1.5小時！58歲江國賓八點檔「跳車又滾地」　敬業態度曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立台灣台八點檔《百味人生》劇情進入高潮，誰會是劇中真正最大反派？江國賓近期在戲中迎來重大轉折，成功從反派洗白，褪去政商鬥爭的肅殺氣息後，他與劇中女兒陳珮騏展現了許多真摯感人的父女互動。

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）

不僅如此，江國賓與岳虹攜手組成的熟齡CP更是火花四射，兩人共同面對難關、互相扶持的深情演出，讓觀眾直呼真的超好嗑。不過他笑說「好人一樣不好當！」

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雖然不再是使壞的角色，但江國賓的外景戲依舊吃盡苦頭，不但得頂著烈日在溪邊拍戲、跳車、滾地，還得配合超早班拍攝，讓已邁入一甲子人生的他直呼「年紀真的有差，現在都靠意志力在撐！」

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）

江國賓透露，近期拍攝外景幾乎天天都是魔鬼行程，其中一天凌晨5點30分就得開始化妝，他因此3點30分便起床準備；隔天則是上午6點化妝，前一晚拍戲拍到凌晨1點多才收工，回到家睡到2點半，好不容易睡了一個多小時就又起床，刮鬍子、吃早餐，再趕赴劇組開工。

對此，江國賓苦笑說「以前不用想，隨便跳都可以；現在都要先試一下，因為想得到跟做得到真的不一樣，肌耐力退了很多。」劇中除了溪邊釣魚、海鮮店拍攝等長時間曝曬外景，江國賓還得完成跳車、滾地等高強度動作戲，體力消耗驚人。

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）

儘管辛苦，江國賓仍敬業地說道「拍外景真的熱死人，但沒關係，只要對收視有幫助就好。」他認為演員最重要的是保持熱情「每天都要告訴自己，對這份工作、對每一場戲都要有熱情。」

提到劇中角色，江國賓笑說雖然不少觀眾仍把他當成壞人，但他認為自己的角色其實沒有真正做過十惡不赦的事「可能大家對我演反派印象太深了吧。」他表示平常不太看YouTube或PTT上的討論「真的沒有時間，我只想把戲演好，至於是不是反派，我反而沒那麼在意。」

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）



拍攝溪邊釣魚戲時，也勾起江國賓許多回憶。他透露自己年輕時非常會釣魚、釣蝦，但自從有了宗教信仰後，便很少再碰釣竿，因為總覺得殺生太多。這次重新拿起釣竿，心裡其實有些複雜「還好我只是拿著釣竿演戲，不像其他人真的要把魚釣起來，不然我可能還要一直念阿彌陀佛。」

隨著劇情發展，《百味人生》反派勢力逐漸浮現，江國賓也分享自己對八點檔角色的看法。他認為戲劇可以描寫人性的黑暗與貪婪，但最終一定要讓角色為自己的錯誤付出代價「八點檔是闔家觀賞，不是限制級節目，我覺得反派最後一定要讓觀眾知道，他真的知道自己做錯了。」

江國賓表示，不論角色最後是接受法律制裁、自我犧牲，或是真心懺悔，都必須給觀眾一個交代「戲劇除了娛樂，也有一定的社會責任。可以演得很壞，但最後一定要讓觀眾知道，利欲薰心、一步錯步步錯，都會有代價，也要讓角色真正面對自己的錯誤。」

至於自己是否還有機會再變成劇中的大魔頭？江國賓笑說一切都交給編劇安排「其實當不當大魔頭都沒差，反派也可以轉變、可以追查真相、也可以用自己的方式對付更壞的人。我覺得角色有層次、有轉折，對演員來說才是最好玩的地方。