ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

5億高中生案變港劇！2劇情取材台灣
不斷更新／巴威交通影響一次看
手皺紋消失了！44歲全智賢曬成小麥肌
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 二伯 劉淑賢 許維恩 楊明學 徐凱希 尤希雅嘉西亞 IU

2天只睡1.5小時！58歲江國賓八點檔「跳車又滾地」　敬業態度曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立台灣台八點檔《百味人生》劇情進入高潮，誰會是劇中真正最大反派？江國賓近期在戲中迎來重大轉折，成功從反派洗白，褪去政商鬥爭的肅殺氣息後，他與劇中女兒陳珮騏展現了許多真摯感人的父女互動。

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）

不僅如此，江國賓與岳虹攜手組成的熟齡CP更是火花四射，兩人共同面對難關、互相扶持的深情演出，讓觀眾直呼真的超好嗑。不過他笑說「好人一樣不好當！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然不再是使壞的角色，但江國賓的外景戲依舊吃盡苦頭，不但得頂著烈日在溪邊拍戲、跳車、滾地，還得配合超早班拍攝，讓已邁入一甲子人生的他直呼「年紀真的有差，現在都靠意志力在撐！」

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）

江國賓透露，近期拍攝外景幾乎天天都是魔鬼行程，其中一天凌晨5點30分就得開始化妝，他因此3點30分便起床準備；隔天則是上午6點化妝，前一晚拍戲拍到凌晨1點多才收工，回到家睡到2點半，好不容易睡了一個多小時就又起床，刮鬍子、吃早餐，再趕赴劇組開工。

對此，江國賓苦笑說「以前不用想，隨便跳都可以；現在都要先試一下，因為想得到跟做得到真的不一樣，肌耐力退了很多。」劇中除了溪邊釣魚、海鮮店拍攝等長時間曝曬外景，江國賓還得完成跳車、滾地等高強度動作戲，體力消耗驚人。

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）

儘管辛苦，江國賓仍敬業地說道「拍外景真的熱死人，但沒關係，只要對收視有幫助就好。」他認為演員最重要的是保持熱情「每天都要告訴自己，對這份工作、對每一場戲都要有熱情。」

提到劇中角色，江國賓笑說雖然不少觀眾仍把他當成壞人，但他認為自己的角色其實沒有真正做過十惡不赦的事「可能大家對我演反派印象太深了吧。」他表示平常不太看YouTube或PTT上的討論「真的沒有時間，我只想把戲演好，至於是不是反派，我反而沒那麼在意。」

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）

▲江國賓在《百味人生》戲份吃重。（圖／三立提供）

拍攝溪邊釣魚戲時，也勾起江國賓許多回憶。他透露自己年輕時非常會釣魚、釣蝦，但自從有了宗教信仰後，便很少再碰釣竿，因為總覺得殺生太多。這次重新拿起釣竿，心裡其實有些複雜「還好我只是拿著釣竿演戲，不像其他人真的要把魚釣起來，不然我可能還要一直念阿彌陀佛。」

隨著劇情發展，《百味人生》反派勢力逐漸浮現，江國賓也分享自己對八點檔角色的看法。他認為戲劇可以描寫人性的黑暗與貪婪，但最終一定要讓角色為自己的錯誤付出代價「八點檔是闔家觀賞，不是限制級節目，我覺得反派最後一定要讓觀眾知道，他真的知道自己做錯了。」

江國賓表示，不論角色最後是接受法律制裁、自我犧牲，或是真心懺悔，都必須給觀眾一個交代「戲劇除了娛樂，也有一定的社會責任。可以演得很壞，但最後一定要讓觀眾知道，利欲薰心、一步錯步步錯，都會有代價，也要讓角色真正面對自己的錯誤。」

至於自己是否還有機會再變成劇中的大魔頭？江國賓笑說一切都交給編劇安排「其實當不當大魔頭都沒差，反派也可以轉變、可以追查真相、也可以用自己的方式對付更壞的人。我覺得角色有層次、有轉折，對演員來說才是最好玩的地方。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

江國賓百味人生

推薦閱讀

IU配合男友「累倒送醫」　閨蜜劉寅娜2月前心疼：以後選隨性點的人

IU配合男友「累倒送醫」　閨蜜劉寅娜2月前心疼：以後選隨性點的人

7小時前

快訊／二伯哽咽露面！品牌遭疑抄襲日牌「還原創作歷程」　曝艱辛內幕

快訊／二伯哽咽露面！品牌遭疑抄襲日牌「還原創作歷程」　曝艱辛內幕

7/10 18:58

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

7/9 19:17

颱風天放閃！60歲范琪斐揪小8歲男友玩「火車便當」出現少女笑聲

颱風天放閃！60歲范琪斐揪小8歲男友玩「火車便當」出現少女笑聲

5小時前

154cm小隻馬解放！ 徐凱希「比基尼炸西半球」 網驚「深藏不露！」

154cm小隻馬解放！ 徐凱希「比基尼炸西半球」 網驚「深藏不露！」

7/10 15:58

韓美女YTR來台9年...正式宣佈新身份：是台灣給的勇氣

韓美女YTR來台9年...正式宣佈新身份：是台灣給的勇氣

7/10 15:05

千千剪帶刺玫瑰喊痛！《請世界吃桌》雪梨篇爆爭議…花店闆娘喊冤

千千剪帶刺玫瑰喊痛！《請世界吃桌》雪梨篇爆爭議…花店闆娘喊冤

6小時前

陳彥婷2歲兒反覆高燒找不到病因！　「刷牙發現流血」花一周查症狀

陳彥婷2歲兒反覆高燒找不到病因！　「刷牙發現流血」花一周查症狀

20小時前

10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了

10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了

7/9 14:31

許維恩舊愛楊明學46歲冥誕　她感性追思：有些人從未離開我們的生命

許維恩舊愛楊明學46歲冥誕　她感性追思：有些人從未離開我們的生命

21小時前

陸未成年「火燒虐殺流浪狗母子」　男星3度發聲遭刪文掀網怒火

陸未成年「火燒虐殺流浪狗母子」　男星3度發聲遭刪文掀網怒火

7/10 17:40

IU、李鐘碩分手早被算中！巫師4月神預言「緣分已斷」網朝聖：太神

IU、李鐘碩分手早被算中！巫師4月神預言「緣分已斷」網朝聖：太神

20小時前

熱門影音

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
王心凌見粉絲「沒開濾鏡」　秒轉身離開：女明星很需要XD

王心凌見粉絲「沒開濾鏡」　秒轉身離開：女明星很需要XD
姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD
申敏兒訪台仙氣爆棚 看到麥克風驚呼：挖～

申敏兒訪台仙氣爆棚 看到麥克風驚呼：挖～
阿信：我看《流星花園》長大　周渝民回擊「媽媽就聽五月天」

阿信：我看《流星花園》長大　周渝民回擊「媽媽就聽五月天」
阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」

阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」
楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導

周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導
周思齊重返大巨蛋！ 台下跟唱五月天〈倔強〉

周思齊重返大巨蛋！ 台下跟唱五月天〈倔強〉
周思齊力挺五月天花蓮演出　合唱〈倔強〉阿信敲碗出單曲

周思齊力挺五月天花蓮演出　合唱〈倔強〉阿信敲碗出單曲

F.I.R阿沁「砸6千萬買房」寵老婆　為小孩置產大安區「月繳20萬房貸」

F.I.R阿沁「砸6千萬買房」寵老婆　為小孩置產大安區「月繳20萬房貸」

郭碧婷帶娃探班向佐　他「男扮女裝」嚇到兒子XD

郭碧婷帶娃探班向佐　他「男扮女裝」嚇到兒子XD

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

瀨戶環奈「搖奶茶」探班ETtoday　男同事暈喊：支持一輩子！

瀨戶環奈「搖奶茶」探班ETtoday　男同事暈喊：支持一輩子！

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

鄭靚歆辦女女婚宴！甜吻老婆　胡文英穿超辣…險爆婆媳爭執

鄭靚歆辦女女婚宴！甜吻老婆　胡文英穿超辣…險爆婆媳爭執

看更多

【鐵粉太狂！】李珠珢私藏恐龍裝拍出3萬6　她震驚摀嘴感謝資深女粉絲

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

林逸欣曬五月天合照「親媽、網友全看錯」　釣出阿信回應：妳被騙了

45分鐘前0

51歲崔智友辣曬美背太犯規！遊艇美照曝光　網驚：根本少女

1小時前40

獨家／最美星二代認台大研究所休學了！原因曝：拿錢創業更實在

1小時前0

楊千霈開刀獨自治療膝傷　颱風天見全家守候感動泛淚

1小時前0

擦藍唇膏頻買威而鋼！暗黑BL劇大膽打破粉紅泡泡　背後藏罕病淚點

1小時前30

凌晨3點放任小孩狂跳、尖叫　「5姊弟」李同國妻道歉：是我的責任

1小時前42

太幸福！周子瑜後台「親自為他單獨慶生」網暴動：好羨慕

1小時前31

劉涵竹颱風天出門「見慘狀原路折返」　呼籲民眾：不要去海邊山林！

1小時前11

63歲玉女歌手曾是2億CEO...遭親姊背叛負債　爆「颱風天離家出走」　

1小時前0

「好萊塢資深男星」彼得范諾登病逝！享壽75歲　愛妻悲痛陪伴走完最後一程

讀者迴響

熱門新聞

  1. IU配合男友「累倒送醫」　閨蜜劉寅娜2月前心疼：以後選隨性點的人
    7小時前1010
  2. 快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕
    7/10 18:588270
  3. 二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年
    7/9 19:178846
  4. 颱風天放閃！60歲范琪斐揪小8歲男友玩「火車便當」
    5小時前122
  5. 徐凱希「比基尼炸西半球」 網驚「深藏不露！」
    7/10 15:58126
  6. 韓美女YTR來台9年...正式宣佈新身份
    7/10 15:05
  7. 《請世界吃桌》爆爭議！千千剪帶刺玫瑰喊痛花店遭質疑
    6小時前6
  8. 陳彥婷2歲兒反覆高燒找不到病因「刷牙發現流血」
    20小時前4
  9. 10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了
    7/9 14:31124
  10. 許維恩舊愛楊明學46歲冥誕　她感性追思
    21小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合