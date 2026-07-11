IU配合男友「累倒送醫」　閨蜜劉寅娜2月前心疼：以後選隨性點的人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星IU於10日證實與男友李鐘碩情斷，兩人從10年好友昇華成情人， 如今退回朋友關係，韓網便掀出她近期的受訪片段，曾被好友劉寅娜告誡「過於配合情人」，希望她找隨性、無念無想的另一半，昔日閨蜜間的對話再次引起熱議。

▲▼ IU被閨蜜劉寅娜爆料「一切行程都配合男友」。（圖／翻攝自《劉寅Radio》YouTube）



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IU過去為了宣傳戲劇《21世紀大君夫人》，曾登上閨蜜劉寅娜的節目《劉寅Radio》，她聽到觀眾來信的戀愛諮商後，也難得聊起感情觀，並表示「對於一個沒有想法、什麼都隨意的戀人來說，站在準備約會行程的那一方，真的會很讓人洩氣。我就是很擅長配合的人，像設好鬧鐘般的戀人，感覺會很可愛。」

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▲▼IU為了配合男友，曾經累倒送醫。（圖／翻攝自《劉寅Radio》YouTube）



閨蜜劉寅娜卻不這麼想，她緊急告誡：「不要鬧了。」接著她爆料：「（IU）是那種什麼都會順著對方的人，甚至到了危險的程度。即使自己已經累到沒電了，還是會先全部配合對方，最後累到病倒，甚至累到去醫院。」她也心疼地告訴IU：「妳知道這樣會讓人多鬱悶嗎？以後妳乾脆選一個『無念無想型』（隨意型）的戀人好了。」

聽到閨蜜的建議，IU也承認：「『無念無想型』的戀人好像滿適合我的。」緊接著點點頭認同。IU與李鐘碩自2022年起公開交往，不過兩人已於10日承認分手，雙方所屬經紀公司表示：「決定以好同事的關係繼續相處。」證實分開的消息。