千千剪帶刺玫瑰喊痛！《請世界吃桌》雪梨篇爆爭議…花店闆娘喊冤

記者陳芊秀／綜合報導

台灣打造跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，開播4集挑戰在澳洲雪梨歌劇院前「辦桌」，從籌備到上菜，吸引越來越多觀眾關注。然而節目第四集中有一幕引發爭議，美食YTR千千在內場因處理帶刺玫瑰花忍不住喊痛，令大批網友不捨心疼，有人發文詢問「花店竟然沒有去刺嗎？」對此參與雪梨篇節目錄製的花店業者與老闆娘Lara輪番發文回應。

▲《請世界吃桌》雪梨篇，第四集千千剪帶刺玫瑰，令不少網友看了心疼。（圖／翻攝自YouTube）

千千剪帶刺玫瑰花網心疼

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《請世界吃桌》在雪梨歌劇院前舉辦大型外燴辦桌，千千擔任「水腳」（辦桌廚房助手），在內場清點材料、備菜等。由於當天現場除了有花卉布置，上菜料理還有玫瑰花點綴，其中一幕她獨自在處理數十枝帶刺的玫瑰花，剪花剪到手痛，網友為此留言「花店送到會場的玫瑰花竟然沒有去刺嗎？看到千千處理花一直喊手好痛，覺得好心疼」、「玫瑰花去刺才上架我認為是這種高級花店的常識」。

花店創辦人Lara喊冤：不會小氣到不去剃那20枝

參與節目錄製的花店創辦人Lara親自回應網友疑問。她解釋，節目中出現的很多花材都是在前一天臨時加碼追加，且「全部都是依照節目製作單位的需求與指示準備的」。她強調，花店這次提供的所有協助皆為純贊助、沒有收取任何費用，純粹希望能全力支持台灣節目。因為節目播出時間有限，很多畫面沒能呈現，但店裡不論是來自台灣、中國還是澳洲本地的花藝師，其實都連續3天自願擔任義工幫忙處理花材。她無奈直言：「我們怎麼會不願意剃刺，只是收到的指示是保留整支玫瑰。」

▲花店老闆娘Lara發文回應，收到節目指示保留整枝玫瑰。（圖／翻攝自threads）

面對「去刺才上架是高級花店常識」的質疑，Lara進一步說明，這並非一般商品上架，花店事前根本不知道節目組的菜品會怎麼設計與製作。她更首度公開當時收到的關鍵指示：「我記得收到的指示是，20支剃刺、20支保留完整玫瑰。」她提到當天店內包含來自各地的花藝師都連續3天自願擔任義工，早就動手處理了幾百枝花材，「真的不會小氣到不去剃那20隻（枝）！」最後更是忍不住連發多個融化表情符號，大嘆：「好冤！」

▲Lara回應。（圖／翻攝自threads）

花店IG發影片澄清：玫瑰完全按節目要求準備

花店官方IG也發布幕後Vlog還原真相。影片中指出，在電視節目上露面短短幾分鐘，觀眾往往會急於下評判，但鏡頭沒拍到的是，那些玫瑰完全是按照電視節目的特定要求準備——保持原貌，並特意保留了刺與葉子。

文中呼籲，實境節目捕捉的只是片刻，無法代表背後的辛勤付出與完整故事。與其聚焦在幾個剪輯過的片段並質疑花店的專業，不如多支持在海外傾注心血、勇敢白手起家的台灣創業家，並在貼文最後霸氣宣告：「與其讓網路評論來定義我們，不如讓我們的作品來說話。」

▲花店方發文。（圖／翻攝自IG）