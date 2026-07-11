為何颱風天必吃泡麵？柯震東好奇發問　網揭台人特有儀式感

記者陳芊秀／綜合報導

巴威颱風來襲帶來強勁風雨，全台20縣市11日停班停課，且大賣場泡麵貨架再度被掃空。男星柯震東曾對這項台灣特有的景象發文提問，好奇「颱風天超適合吃泡麵是一直以來的大眾認同嗎？」直呼自己真的很想知道原因，貼文引發全網共鳴，熱烈解答這項不成文的「颱風儀式感」。

▲颱風天為何必吃泡麵？柯震東好奇發文掀起全網解答。（圖／翻攝自IG／柯震東）

柯震東兩年前在threads發文：「颱風天超適合吃泡麵是一直以來的大眾認同嗎？還是因為有什麼事件！我忘了！就像中秋要吃烤肉是因為烤肉醬廣告！是都市傳說還是是真的！我真的很好奇！我容易被炎上！但我就真的不知道！很想知道原因都市傳說還是真的。」

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▲柯震東兩年前發文吸引眾人回應。（圖／翻攝自threads）

網友幽默笑稱「在颱風天吃泡麵就是最對味」，或坦言純粹是「為了找個理由好較無罪惡感的吃上一些垃圾食品」。還有人更形容這就像「韓國人下雨天要吃煎餅配燒酒 沒有為什麼」，加上「台灣的泡麵真的太好吃了！」

部分網友認為，颱風天囤積泡麵的習慣源自台灣過去的生活經驗。一位網友提到，「可能是小時候遭遇過停電只有熱水沒辦法開瓦斯，所以能吃的東西只剩下泡麵的畫面，相當深刻並且生動的刻在腦海裡！還有吃泡麵就是要搭配風雨聲啊⋯⋯」。還有人分析「因為颱風天，風雨大，無法出門，商店也不會開除了7-11。而泡麵只要有熱水就能飽，還有一點是，台灣的泡麵真的太好吃了」、「一公告颱風假1天就跑去全聯囤3個月的零食，我是為了找個理由好較無罪惡感的吃上一些垃圾食品」、「因為泡麵有熱水就可以了？甚至還能乾吃」、「我三十多年前遇到颱風很高興，可以吃泡麵了！那時家裡很注重養分均勻，所以只有颱風來時才吃得到泡麵；印象中這應該與泡麵廣告沒關係」。這股特殊的集體情懷，成功將一天的颱風假過出了滿滿的溫馨儀式感。