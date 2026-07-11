西川貴教「爆肌繃帶裝」登THE FIRST TAKE　網笑翻：未唱先爆梗！

記者陳芊秀／綜合報導

55歲日本歌手西川貴教近日登上知名YouTube音樂頻道《THE FIRST TAKE》，且在正式演唱前轉發預告片發文，因節目保密規定嚴格，自己「不能透露唱什麼歌」，但是卻身穿繃帶裝造型現身，立刻讓日網聯想到經典神曲並熱烈回應：「一看到就忍不住笑了。」

▲55歲西川貴教穿黑色繃帶裝登THE FIRST TAKE。（圖／翻攝自X）

西川轉發《THE FIRST TAKE》官方預告影片表示：「《THE FIRST TAKE》的保密規定真的非常嚴格，就算是當事人，在正式公開之前也絕對不能透露唱了什麼歌，還請大家見諒。」然沒他雖有公布歌名，但從他身穿招牌黑色繃帶裝、肌肉炸裂的造型出現在鏡頭前，不少粉絲立刻秒懂，紛紛笑喊：「兩秒就知道要唱哪首了！」、「衣裝就像嘴巴一樣，會說出很多東西」、「身體都已經變成夏天了吧」、「還沒開唱，我腦中前奏就自己播放了」、「這根本是《THE FIRST TAKE》史上第一次還沒唱就先爆梗」。預告片掀起驚人數據，超過3700萬次播放，歌手本人轉發貼文更突破6000萬次觀看、超過40萬人按讚。

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▲西川貴教在發表預告片時表示，歌名保密，但一身繃帶裝造型日網秒懂要唱經典神曲了。（圖／翻攝自X）

而西川貴教演唱的正是1998年以發表的單曲〈HOT LIMIT〉，當年他身材纖瘦，身穿黑色繃帶裝演唱，MV轟動一時。相隔近28年他再度穿上繃帶裝且挑戰《THE FIRST TAKE》（一次錄製、不剪接、無後製），演唱畫面同時在threads造成轟動討論。網友驚呼他多年來身材變化驚人，留言表示「以前明明很瘦，現在變成超壯肌肉男」、「和當年的封面照相比，根本像不同生物」、「為即使沒有聲音，光看服裝也只會想到這兩首歌」、「我喜歡西川並沒有把這身裝扮視為他過去的黑歷史，而是穿著它，並且即使過了28年，他的身材和外貌也保持得相當不錯」、「對於30年前的歌曲，人們的評論往往是『他一點都沒變』或『他總是那麼年輕』，但有關貴哥的評論是『他越來越好了』，這真是貴哥的典型風格」。短短不到12小時，影片就超過230萬觀看。

▲西川貴教1998年演唱〈HOT LIMIT〉爆紅，黑色繃帶裝造型轟動一時。（圖／翻攝自X）