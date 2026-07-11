國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

記者蕭采薇／綜合報導

催淚愛情電影《最後的我們》挾帶超強口碑與票房氣勢，正式在台灣大銀幕引爆淚海。片中寫實描繪戀人從甜蜜熱戀到陷入「有毒關係」的虐心過程，赤裸戳中無數現代男女的感情痛點，在菲國首映時讓全場觀眾哭成一片，掀起現象級的觀影熱潮。

▲《最後的我們》寫實描繪戀人從甜蜜熱戀到陷入「有毒關係」的虐心過程。（圖／威視電影提供）



「分手旅行」超虐心！倒敘手法揭開愛情變質真相

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《最後的我們》由菲國億萬票房名導凱西嘉西亞桑帕納（Cathy Garcia-Sampana）執導，劇情描述一對交往多年的戀人，在分手前夕踏上一場痛徹心扉的「分手旅行」。電影巧妙運用倒敘與雙時間線交錯的敘事手法，帶領觀眾一步步回望兩人從靈魂伴侶、歷經磨合，最終在愛情、工作與自我成長的拉扯下漸行漸遠的原因，極具共鳴的劇情被譽為「年度最強催淚彈」。

▲《最後的我們》劇情描述一對交往多年的戀人，在分手前夕踏上一場痛徹心扉的「分手旅行」。（圖／威視電影提供）

國民情侶「最後合體」？DonBelle巡迴見面會擠爆商場

本片找來菲國影壇銀幕黃金組合——唐尼潘吉利南（Donny Pangilinan）與貝兒馬里亞諾（Belle Mariano）這對超人氣CP領銜主演。被粉絲暱稱為「DonBelle」的兩人，自2019年合作以來培養出驚人默契，所到之處皆引發暴動。

▲「DonBelle」自2019年合作以來培養出驚人默契，所到之處皆引發暴動。（圖／翻攝自Belle Mariano官方IG）

隨著電影熱賣，兩人展開巡迴宣傳，見面會現場更是吸引大批粉絲擠爆百貨商場。由於《最後的我們》被視為兩人「暫別銀幕情侶」的重要代表作，這可能是粉絲近期最後一次看到他們以情侶身分在銀幕上合體，也讓大批影迷格外珍惜這部作品。

▲威視電影《最後的我們》菲律賓巡迴宣傳見面會活動照。（圖／翻攝自Belle Mariano官方IG）

戲外更甜！唐尼為愛狂飆5小時霸喊：願為她擋子彈

最讓粉絲陷入瘋狂的，是兩人不僅在銀幕上火花四射，戲外更是甜到宛如偶像劇！唐尼近日在節目中大方坦承，貝兒是他人生「第一位認真追求的女孩」，當時幾乎傾盡所有心力只為博得佳人一笑。貝兒也加碼爆料，當時兩人住得很遠，唐尼卻甘願花費超過5個小時來回奔波，只為了親自接送她、見上一面，讓她深深感受到對方的真心。

▲《最後的我們》由唐尼潘吉利南（Donny Pangilinan）與貝兒馬里亞諾（Belle Mariano）主演。（圖／威視電影提供）

儘管兩人至今仍未正式公開戀情，但唐尼在節目中毫不避諱地深情望向貝兒，霸氣宣告：「我真的願意為這個女孩擋子彈。」這句超Man的告白瞬間閃瞎全場，再度掀起粉絲熱烈暴動，直呼兩人根本是真愛。

▲《最後的我們》被視為兩人「暫別銀幕情侶」的重要代表作，可能是粉絲近期最後一次看到他們以情侶身分在銀幕上合體。（圖／威視電影提供）

《最後的我們》講述西斯科（唐尼潘吉利南 飾）與雀絲卡（貝兒馬里亞諾 飾）相戀多年，隨著工作壓力與價值觀分歧，兩人的距離悄然拉開。在一次次爭執與沉默中，關係被推向臨界點，決定踏上約定好的「分手旅行」。他們究竟該勇敢放手，還是為愛再勇敢一次？電影現正於全台熱映中。