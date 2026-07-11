創356億收聽神話！葛萊美才子Khalid宣佈「首度來台」　跨海喊話：好興奮

記者蕭采薇／台北報導

曾獲葛萊美獎提名、在全球創下累積突破356億次收聽天量的「潮痞才子」Khalid（凱利德）要來台灣了！主辦單位驚喜宣布，Khalid即將帶著全新巡演《Khalid: It's Always Summer Somewhere Tour》首度登台，並於2026年12月7日正式攻佔TICC（台北國際會議中心），準備用他迷人的R&B靈魂嗓音，為台灣樂迷帶來專屬於他的夏日熱情。

▲曾獲怪奇比莉、紅髮艾德指定合作，Khalid將首度台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

天王天后指定合作！神曲製造機獲封「流行樂神童」

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來自美國德州的Khalid，自2016年以單曲〈Location〉嶄露頭角後，便以獨特嗓音與真誠細膩的創作席捲全球。他的音樂完美融合了R&B、流行與靈魂樂，不僅唱出青春成長的迷惘與戀愛的悸動，更迅速吸引了怪奇比莉（Billie Eilish）、紅髮艾德（Ed Sheeran）、棉花糖（Marshmello）等國際巨星欽點合作。

他首張專輯《American Teen》一舉獲得四白金認證，躍升為全球樂壇最受矚目的新世代男歌手。Khalid不僅被《Rolling Stone滾石雜誌》譽為「流行樂神童」，更獲《TIME時代》雜誌冊封百大影響力人物，並多次獲得葛萊美獎入圍肯定。從〈Young Dumb & Broke〉、〈Better〉、〈Talk〉，到與怪奇比莉聯手的〈lovely〉、與Halsey及Benny Blanco推出的〈Eastside〉，首首都是霸佔串流排行榜的超級神曲。

寒冬中注入夏日熱浪！12月首戰台北TICC

對於這次的全新巡迴《Khalid: It's Always Summer Somewhere Tour》，Khalid興奮地向粉絲喊話：「好興奮！這世界某個角落永遠都是夏天，所以這次我們要把夏日氛圍帶到亞洲！」

這不僅是Khalid出道以來首度到訪台北演出，他也預告要在12月7日這個微涼的冬季裡，用真摯的歌聲為台灣樂迷帶來溫暖的夏日氛圍與熱血能量，這絕對是今年歲末最不容錯過的葛萊美實力級LIVE饗宴。詳細售票資訊，請洽Live Nation Taiwan官方社群，7月15日中午起會搶先售票，7月16日全面啟售。