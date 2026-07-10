知名靈異Podcast頻道故事改編！女星為救表弟大戰邪靈　差點害死特技演員

記者蕭采薇／綜合報導

恐怖片《鬼侵身》（Lockbox）請來《厲陰宅：最終聖事》特效團隊操刀，打造令人毛骨悚然的靈異視覺。電影改編自在美國創下破千萬下載次數的知名靈異Podcast頻道「Knifepoint Horror」，由曾執導《最後大法師》、《鬼禱》的驅魔片名導丹尼爾史坦（Daniel Stamm）執導，將引領觀眾步入一場無法用理性解釋的超自然惡夢。

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

暗黑版史蒂芬金！千萬下載靈異故事搬上大銀幕

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《鬼侵身》的故事源自索倫納尼亞（Soren Narnia）所主持的超高人氣Podcast節目「Knifepoint Horror」。對於驅魔與恐怖題材早已駕輕就熟的導演丹尼爾史坦，對索倫納尼亞的創作才華讚譽有加，甚至將他與「恐怖大師」史蒂芬金（Stephen King）相提並論，直言：「他基本上就是史蒂芬金，只是風格更黑暗一些。」

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

談及為何接下本片導演筒，丹尼爾史坦興奮表示，完全是因為劇本「猜不到劇情發展」。他透露，劇本幾乎每十頁就會迎來一個全新轉折，讓他從頭到尾都猜不到結局，「假如我收到一百部劇本，大概只有一部能帶給我這種感覺，這部就是那特別的『百分之一』。」

狂轉彎猜不到結局！「鬼入侵」資深女星也嚇壞

本片女主角邀請到近年在Netflix神劇《鬼入侵》、電影《傑羅德遊戲》中表現亮眼的美國資深女星卡拉裘吉諾（Carla Gugino）擔綱。她在片中飾演因失智母親過世而重獲自由的「艾倫」，為了尋求內心平靜搬到鄉下，並受親戚委託，收留了患有創傷後壓力症候群的表弟「溫斯羅普」（盧泰勒普奇 飾）。然而，隨著家中靈異事件頻傳，她才驚覺表弟詭異行徑的背後，早就被一股強大的超自然力量給盯上。

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

卡拉裘吉諾透露，自己看電影前絕不看預告片，就怕失去觀影樂趣，而《鬼侵身》的故事發展完全超乎她的想像。她形容，電影開局像是一部內斂的人物劇，「可是故事一路發展下去，卻一步步走向更龐大、根本無法用理性解釋的東西。如果眼前的問題，比我們所能理解的還要巨大，那才是真正的恐怖。」

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

拒絕CG動畫！實體怪物裝「狂滴汗如水龍頭」險出人命

為了呈現最真實的恐懼，《鬼侵身》在後半段劇情高潮處，惡靈化身為實體怪物追趕女主角艾倫。令人震驚的是，這隻怪物並非依賴電腦CG動畫，而是由特技演員親自穿上沉重的「實體怪物服」上陣演出！

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

不過，這套逼真的怪物服卻讓裡頭的演員吃盡苦頭。導演丹尼爾史坦回憶拍攝過程，心有餘悸地笑說：「我覺得我們差點把他害死！因為穿那套服裝真的太熱了，汗水滴滿地板，好像有人打開水龍頭一樣，甚至連現場收音都受到了影響。」這部充滿實體特效震撼與心理驚悚的《鬼侵身》，將於7月17日正式在台大銀幕驚悚現身。