ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳子鴻宣布卸江蕙經紀人身份！
朋友多但常覺得孤單的三大星座！
NMIXX演唱會確定延期！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 二伯 劉淑賢 許維恩 楊明學 徐凱希 尤希雅嘉西亞 IU

知名靈異Podcast頻道故事改編！女星為救表弟大戰邪靈　差點害死特技演員

記者蕭采薇／綜合報導

恐怖片《鬼侵身》（Lockbox）請來《厲陰宅：最終聖事》特效團隊操刀，打造令人毛骨悚然的靈異視覺。電影改編自在美國創下破千萬下載次數的知名靈異Podcast頻道「Knifepoint Horror」，由曾執導《最後大法師》、《鬼禱》的驅魔片名導丹尼爾史坦（Daniel Stamm）執導，將引領觀眾步入一場無法用理性解釋的超自然惡夢。

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

暗黑版史蒂芬金！千萬下載靈異故事搬上大銀幕

[廣告]請繼續往下閱讀...

《鬼侵身》的故事源自索倫納尼亞（Soren Narnia）所主持的超高人氣Podcast節目「Knifepoint Horror」。對於驅魔與恐怖題材早已駕輕就熟的導演丹尼爾史坦，對索倫納尼亞的創作才華讚譽有加，甚至將他與「恐怖大師」史蒂芬金（Stephen King）相提並論，直言：「他基本上就是史蒂芬金，只是風格更黑暗一些。」

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

談及為何接下本片導演筒，丹尼爾史坦興奮表示，完全是因為劇本「猜不到劇情發展」。他透露，劇本幾乎每十頁就會迎來一個全新轉折，讓他從頭到尾都猜不到結局，「假如我收到一百部劇本，大概只有一部能帶給我這種感覺，這部就是那特別的『百分之一』。」

狂轉彎猜不到結局！「鬼入侵」資深女星也嚇壞

本片女主角邀請到近年在Netflix神劇《鬼入侵》、電影《傑羅德遊戲》中表現亮眼的美國資深女星卡拉裘吉諾（Carla Gugino）擔綱。她在片中飾演因失智母親過世而重獲自由的「艾倫」，為了尋求內心平靜搬到鄉下，並受親戚委託，收留了患有創傷後壓力症候群的表弟「溫斯羅普」（盧泰勒普奇 飾）。然而，隨著家中靈異事件頻傳，她才驚覺表弟詭異行徑的背後，早就被一股強大的超自然力量給盯上。

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

卡拉裘吉諾透露，自己看電影前絕不看預告片，就怕失去觀影樂趣，而《鬼侵身》的故事發展完全超乎她的想像。她形容，電影開局像是一部內斂的人物劇，「可是故事一路發展下去，卻一步步走向更龐大、根本無法用理性解釋的東西。如果眼前的問題，比我們所能理解的還要巨大，那才是真正的恐怖。」

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

拒絕CG動畫！實體怪物裝「狂滴汗如水龍頭」險出人命

為了呈現最真實的恐懼，《鬼侵身》在後半段劇情高潮處，惡靈化身為實體怪物追趕女主角艾倫。令人震驚的是，這隻怪物並非依賴電腦CG動畫，而是由特技演員親自穿上沉重的「實體怪物服」上陣演出！

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

▲《鬼侵身》。（圖／車庫提供）

不過，這套逼真的怪物服卻讓裡頭的演員吃盡苦頭。導演丹尼爾史坦回憶拍攝過程，心有餘悸地笑說：「我覺得我們差點把他害死！因為穿那套服裝真的太熱了，汗水滴滿地板，好像有人打開水龍頭一樣，甚至連現場收音都受到了影響。」這部充滿實體特效震撼與心理驚悚的《鬼侵身》，將於7月17日正式在台大銀幕驚悚現身。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

快訊／二伯哽咽露面！品牌遭疑抄襲日牌「還原創作歷程」　曝艱辛內幕

快訊／二伯哽咽露面！品牌遭疑抄襲日牌「還原創作歷程」　曝艱辛內幕

15小時前

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

7/9 19:17

10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了

10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了

7/9 14:31

154cm小隻馬解放！ 徐凱希「比基尼炸西半球」 網驚「深藏不露！」

154cm小隻馬解放！ 徐凱希「比基尼炸西半球」 網驚「深藏不露！」

18小時前

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

9小時前

許維恩舊愛楊明學46歲冥誕　她感性追思：有些人從未離開我們的生命

許維恩舊愛楊明學46歲冥誕　她感性追思：有些人從未離開我們的生命

13小時前

IU、李鐘碩分手早被算中！巫師4月神預言「緣分已斷」網朝聖：太神

IU、李鐘碩分手早被算中！巫師4月神預言「緣分已斷」網朝聖：太神

11小時前

5天沒洗澡超狼狽！17歲少女街頭被相中　打敗3000人成坎城神片女主角

5天沒洗澡超狼狽！17歲少女街頭被相中　打敗3000人成坎城神片女主角

10小時前

韓美女YTR來台9年...正式宣佈新身份：是台灣給的勇氣

韓美女YTR來台9年...正式宣佈新身份：是台灣給的勇氣

19小時前

獨家／樂團成員竟是「建設公司董座」！還有金曲得主...驚人背景曝

獨家／樂團成員竟是「建設公司董座」！還有金曲得主...驚人背景曝

12小時前

謝京穎生完雙胞胎曬恩愛！　「同框張書偉放閃」全被拍

謝京穎生完雙胞胎曬恩愛！　「同框張書偉放閃」全被拍

10小時前

被酸敢賭101攀登、颱風天卻停業　賈永婕PO文反擊黑粉

被酸敢賭101攀登、颱風天卻停業　賈永婕PO文反擊黑粉

11小時前

熱門影音

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
王心凌見粉絲「沒開濾鏡」　秒轉身離開：女明星很需要XD

王心凌見粉絲「沒開濾鏡」　秒轉身離開：女明星很需要XD
姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD
申敏兒訪台仙氣爆棚 看到麥克風驚呼：挖～

申敏兒訪台仙氣爆棚 看到麥克風驚呼：挖～
阿信：我看《流星花園》長大　周渝民回擊「媽媽就聽五月天」

阿信：我看《流星花園》長大　周渝民回擊「媽媽就聽五月天」
阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」

阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」
楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導

周杰倫自豪幫忙求婚太會set　昆凌拍肚誇誇Chou導
周思齊重返大巨蛋！ 台下跟唱五月天〈倔強〉

周思齊重返大巨蛋！ 台下跟唱五月天〈倔強〉
周思齊力挺五月天花蓮演出　合唱〈倔強〉阿信敲碗出單曲

周思齊力挺五月天花蓮演出　合唱〈倔強〉阿信敲碗出單曲

F.I.R阿沁「砸6千萬買房」寵老婆　為小孩置產大安區「月繳20萬房貸」

F.I.R阿沁「砸6千萬買房」寵老婆　為小孩置產大安區「月繳20萬房貸」

郭碧婷帶娃探班向佐　他「男扮女裝」嚇到兒子XD

郭碧婷帶娃探班向佐　他「男扮女裝」嚇到兒子XD

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

瀨戶環奈「搖奶茶」探班ETtoday　男同事暈喊：支持一輩子！

瀨戶環奈「搖奶茶」探班ETtoday　男同事暈喊：支持一輩子！

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

鄭靚歆辦女女婚宴！甜吻老婆　胡文英穿超辣…險爆婆媳爭執

鄭靚歆辦女女婚宴！甜吻老婆　胡文英穿超辣…險爆婆媳爭執

看更多

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」

即時新聞

剛剛
剛剛
32分鐘前41

不斷更新／強颱巴威襲台　娛樂活動取消、延期資訊一次看

1小時前20

西川貴教「爆肌繃帶裝」登THE FIRST TAKE　網笑翻：未唱先爆梗！

2小時前0

7月11日星座運勢／天秤座用腦賺大錢　水瓶座種一得百

2小時前113

颱風天大放福利！謝金燕中空裝「超狂腹肌」熱舞炸裂…網嗨翻　

9小時前50

國民CP戲外比戲裡更甜！男星高調表白：願為她擋子彈　霸氣宣言閃瞎粉絲

10小時前20

創356億收聽神話！葛萊美才子Khalid宣佈「首度來台」　跨海喊話：好興奮

10小時前31

謝京穎生完雙胞胎曬恩愛！　「同框張書偉放閃」全被拍

10小時前0

知名靈異Podcast頻道故事改編！女星為救表弟大戰邪靈　差點害死特技演員

10小時前30

5天沒洗澡超狼狽！17歲少女街頭被相中　打敗3000人成坎城神片女主角

11小時前73

被酸敢賭101攀登、颱風天卻停業　賈永婕PO文反擊黑粉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕
    15小時前8268
  2. 二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年
    7/9 19:178846
  3. 10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了
    7/9 14:31124
  4. 徐凱希「比基尼炸西半球」 網驚「深藏不露！」
    18小時前126
  5. 國民CP「戲外比戲裡更甜」
    9小時前10
  6. 許維恩舊愛楊明學46歲冥誕　她感性追思
    13小時前61
  7. IU、李鐘碩分手早被算中！巫師神預言「緣分已斷」
    11小時前6
  8. 5天沒洗澡！17歲少女街頭被相中
    10小時前6
  9. 韓美女YTR來台9年...正式宣佈新身份
    19小時前
  10. 獨／樂團成員竟是「建設公司董座」！還有金曲得主
    12小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合