IU、李鐘碩分手早被算中！巫師4月神預言「緣分已斷」網朝聖：太神

記者林汝珊／綜合報導

IU、李鐘碩2022年底公開認愛，穩定交往4年，今（10日）雙方經紀公司證實分手，宣布兩人回到同事關係，消息震撼演藝圈。巧合的是，一段今年4月由韓國巫師拍攝的YouTube影片近日再度被翻出，當時她僅憑兩人的出生年月日進行「盲算」，便直言兩人「緣分已斷」，如今預言意外成真，也吸引大批網友湧入影片留言朝聖。

▲ IU、李鐘碩今證實分手。（圖／翻攝自IG）

韓國巫師「天上仙女（천상선녀）」今年4月曾在YouTube上傳一支以IU、李鐘碩為主題的算命影片，強調自己只憑兩人的出生年月日推算，直言：「這兩個人的緣分已經斷了。」甚至驚訝問道：「他們是交往4年的情侶嗎？」並稱從命盤來看，感覺「早就已經分開了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲韓國巫師「天上仙女」4月就斷言兩人已分手。（圖／翻攝自YT）



巫師也分析，認為IU講義氣，「她性格爽朗、像個女中豪傑，會努力和所有人維持良好關係，不會與人起衝突。雖然成長環境辛苦，但也因此變得非常堅強。」至於李鐘碩，則表示：「男方個性敏感，原本很開朗，但隨著年紀增長變得沉穩。他和女方個性並不合，一開始真的很喜歡女方，也付出了很多努力，女方也是因為看到他的努力才敞開心房，但後來還是因為個性不合，戀人緣分很短，能交往兩年左右，其實也是靠女方講義氣才維持下去。」

她還指出，IU習慣把責任扛在自己身上，「反而男方依賴她很多，男方希望另一半像媽媽一樣照顧自己，也因為女方太優秀，不知不覺產生自卑、嫉妒與比較心理。明明是戀人，卻會出現這種情緒，所以兩人更適合當朋友。」

她也預言IU未來感情發展，表示：「女方身邊還會出現新的緣分，37歲會有結婚運。那時候正是她身心最疲憊的時候，會有像白馬王子一樣的貴人出現，最後應該會和那個人結婚，而且對方的個性正好能彌補她的不足。」而隨著IU與李鍾碩證實分手，這支影片再次受到關注，不少網友紛紛湧入留言區朝聖。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。