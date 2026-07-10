獨家／樂團成員竟是「建設公司董座」！還有金曲得主...驚人背景曝

記者蔡琛儀／專訪

龐克樂團EmptyORio（簡稱EO）由主唱宇辰、鼓手柯光、吉他手牧、貝斯手雷誰組成，成軍8年的他們今年推出睽違5年的專輯《ALL THE BEST》，並在4月展開第一輪全台巡演，第二輪巡演將於9月25日登上台北Legacy，10月3日挑戰高雄Live Warehouse，其中宇辰和柯光同時也是金曲樂團滅火器成員，雷誰還是高雄建設公司老闆，背景都相當驚人。

▲樂團EmptyORio由吉他手牧（左起）主唱宇辰、貝斯手雷誰、鼓手柯光組成。（圖／記者湯興漢攝）

宇辰開玩笑說：「因為楊大正要拍戲，一拍就是好幾個月，我覺得很浪費時間，我也想創作，就想試試看（成立新團），他（指楊大正）也說OK。」雷誰和牧是國小同學，曾和宇辰上過課，相識17年的三人決定一起玩團，至於柯光加入EO的過程，柯光笑說，其實自己以前是滅火器的黑粉，很常在網路上狂罵滅火器，「那時候覺得他們不會看，就想嘴一下。」

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好巧不巧，某次柯光竟在酒吧遇到滅火器辦慶功，宇辰一眼認出他，直接找他正面對決，「我跟他說：『我知道你是誰。』」柯光坦言當下超尷尬，但又走不了，「反正見面三分情，那天聊很多。」柯光後來不只從黑粉成為滅火器團員，也因出色的鼓技，讓宇辰、雷誰、牧一致決定邀請他加入EO，宇辰更笑虧柯光：「討厭他、接受他、成為他。」

▲EmptyORio中，宇辰和柯光原本是滅火器的成員。（圖／記者湯興漢攝）

雷誰和牧高中、大學時就一起玩團，原本在美國念室內設計的雷誰，現在還在高雄開了一間六人規模的建設公司，案子都在高雄。他因家庭因素選擇回台灣，也想繼續玩音樂，「我知道自己在幹嘛，家人也知道我在幹嘛，雖然他們沒有支持我，但也沒有反對，現在應該越來越支持，因為我本業有顧好，音樂也沒亂搞。」

他也是團內第一位結婚、即將二度當爸的成員，坦言原本就計畫不只生一個孩子，「生小孩會影響到我跟我太太的狀態，尤其女生，要忍受不舒服、辛苦，你們原本的計畫也會被打斷，既然要生一個以上，就趕快做一做，假設沒有要第三個，接下來就可以好好打造想要的家庭生活。」

▲EmptyORio接下來將展開第二輪巡演。（圖／記者湯興漢攝）

雷誰也感性說：「生小孩很公平，大家都有機會體驗到幸福圓滿和快樂，這社會有些事只有有錢人才能做，沒錢就無法達到，但生小孩是平等的。」隨後打趣笑說：「或許我可以當提高台灣生育率的大使。」

而宇辰也是今年3月才成為新手爸爸，原本不婚的他不僅結婚，還生了女兒。他直言在滅火器成員皮皮結婚後，「我以前覺得在一起就好，如果寫那張紙就是另一回事，要替另一半負責，後來看皮皮也是順利，我跟我太太在一起也蠻舒服，她不會給我壓力，就覺得可以試試看進入下個階段。」

有了女兒後，他看事情的角度變得不同，生活也更有重心，「回家都很期待、很開心，看到一個純潔的東西，就會想要好好保護她。」至於第二胎也有意願再拚，他開玩笑說：「再拖下去就不知道生不生得出來。」