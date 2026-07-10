陳彥婷2歲兒反覆高燒找不到病因！　「刷牙發現流血」花一周查症狀

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber陳彥婷和巨人婚後育有2子「黃金」、「元寶」，經常透過社群記錄家庭日常。她10日透露，小兒子元寶經歷了水深火熱的一周，不但半夜頻頻高燒到39度多，還找不到病因，直到昨（9）日回診才終於診斷出來，直呼「感覺好像又破了一關了」。

▲陳彥婷育有兩個兒子。（圖／翻攝自Facebook／陳彥婷 Tiffany﻿）

陳彥婷坦言，在過去一周，兒子元寶歷經了抽血、驗尿、篩檢、照X光和打點滴，報告結果都是陰性，完全沒有驗出什麼。然而，元寶回到家休息後，又開始反覆發燒，不僅退燒很慢，體溫還持續往上飆，「每每都是半夜一燒就是39點多，整個昏...於是又再衝急診再次抽血、篩檢，報告出來一樣陰性。」

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▲陳彥婷透露2歲兒子反覆高燒，卻找不到病因。（圖／翻攝自Facebook／陳彥婷 Tiffany﻿）

直到第3天晚上，陳彥婷在幫愛子刷牙時，發現牙刷上有血，便跟丈夫像考試一樣繼續查資料、回想各種症狀，最後猜測可能是皰疹口腔炎，「昨天早上回診，（元寶）喉嚨後面破大洞、牙齦腫、出血，才終於確認『皰疹性齒齦口腔炎』。」

▲陳彥婷的兒子在9日才被診斷出是皰疹性齒齦口腔炎。（圖／翻攝自Facebook／陳彥婷 Tiffany﻿）

陳彥婷也特別提醒，皰疹口腔炎病毒和腸病毒很像，都會發高燒、嘴巴破，但口腔炎會另外出現牙齦腫脹、流血的症狀，「時間延續長，發現時間晚，重點：嘴巴很痛！不想吃不想喝！好在就是它有特效藥可以治療。」陳彥婷透露，幸好元寶還願意吃喝和吃藥，因此不需要住院，她為此鬆一口氣說：「感覺好像又破了一關了。」

陳彥婷社群全文：

終於找到發燒原因了!!!

謝謝大家這幾天的私訊關心

同步也分享元寶狀況給各位爸媽們！

真的是摸不著頭緒的一週

抽血、驗尿、篩檢、X光、打點滴

都是陰性，沒有驗出什麼

回到家休息一下繼續燒

而且退燒很慢，又繼續往上飆

每每都是半夜一燒就是39點多，整個昏..

於是又再衝急診再次抽血、篩檢

報告出來一樣陰性

第3天晚上

大家提供了很多可能性原因

剛好晚上幫元寶刷牙發現有血

跟巨人像考試一樣繼續查資料、看病毒QA

各種回想症狀，又是肯定又是推翻來來回回

最後猜測是「皰疹口腔炎」

昨天早上回診

喉嚨後面破大洞、牙齦腫、出血

才終於確認：「皰疹性齒齦口腔炎」

這病毒跟腸病毒症狀很像，但又不一樣

剛開始會以為是腸病毒

同樣嘴巴破、先長疹子後水泡、高燒

但口腔炎會牙齦腫脹、可能會流血、時間延續長，發現時間晚

重點：嘴巴很痛!!!不想吃不想喝!!!

好在就是它有特效藥可以治療

找到原因才真的鬆一口氣

還好元寶還願意吃喝、吃藥，所以不用住院

只能說…病毒真的好多，也越來越強悍

走出診間我跟巨人對看，才終於笑出來

感覺好像又破了一關了。

#水深火熱的一週

#皰疹性齒齦口腔炎