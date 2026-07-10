被酸敢賭101攀登、颱風天卻停業　賈永婕PO文反擊黑粉

記者王靖淳／綜合報導

受到巴威颱風影響，全台多地達到停班停課標準，許多企業也紛紛做出防颱調整。然而，台北101董事長賈永婕卻因此遭到酸民點名。為此，她今（10）日透過社群發文反擊了！

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕透露，有網友留言吐槽她，稱她敢跟老天賭美國攀岩家艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101，如今受到颱風影響卻宣布全面停業一天。為此她傻眼表示：「哈囉！Alex那次老天只下雨我們就延期，沒有人要跟老天賭喔！」

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事實上，台北101於10日凌晨通過官方臉書宣布，購物中心、觀景台及高空餐廳將全面停業一天，為了因應可能帶來的風雨影響，並向民眾致歉。為此，董事長賈永婕事後也在社群發文分享這次停業決策的背後考量，透露昨晚公司持續召開防颱應變會議，討論是否如常營業，坦言整個過程「真的很掙扎」。

賈永婕強調，員工與合作廠商的安全始終是公司最優先考量，因此寧可放棄一天的營業收入，也希望所有人都能平安度過颱風：「今天，我的業績先放假，KPI先放假，預算達成率先放假，EPS也一起放假。」她笑言，等風雨過後，再把這些目標「叫回來加班」。