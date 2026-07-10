AI歌手、AI畫家都輸了！　喬瑟夫喊話蔡阿嘎：你知道了嗎？

▲喬瑟夫（右）在似顏繪PK環節喊話蔡阿嘎。（圖／薩泰爾娛樂提供）



圖文／CTWANT

薩泰爾娛樂《星期六晚上》第四集推出「第一屆人類 vs. AI 歌唱大賽」單元，知名劇場演員鳥屎蘇志翔重返舞台。主持人喬瑟夫開場介紹對手AI歌手「AI哥」時笑稱，這是「已經打敗無數個音樂人，只需要喊生成生成生成三次，就可以唱出毫無死角完美表現」的人工智慧歌手；輪到介紹鳥屎時，喬瑟夫更是神補一刀：「人跟AI的差別在我能賠錢你能賠嗎？蘇志翔！」

人類 vs. AI歌唱大賽比賽規則為由黑膠轉盤隨機決定曲風，AI歌手與鳥屎得唱同一段關於「房東」的歌詞，勝負交由現場觀眾即時投票。三回合曲風現場分別轉出搖擺爵士、節奏藍調、Nu Metal金屬搖滾，跨度極大。鳥屎展現深厚的表演實力，三回合中全數拿下觀眾票選勝利，尤其在唱到金屬搖滾曲風時，更是直接衝下台與觀眾互動炒熱現場氣氛，將AI歌手徹底擊垮。

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值得一提的是，歌詞後段「房東騙了我，騙得我心痛，開了一半的夢 不能輸了志向」這段唱的正是鳥屎本人真實經歷，原本懷抱開一間餐酒館的夢想，卻遭房東隱瞞、資金投入後無法收回，夢想被迫喊停；而「志向」二字更是巧妙呼應鳥屎本名蘇志翔，把自己的血淚往事寫進歌詞裡自嘲，也成了本場比賽彩蛋之一。影片釋出後網友洗版直呼「唱功根本開外掛」、「這才叫有靈魂的聲音」，還有人聽出歌詞背後的故事後留言「聽完更心疼了」。

除了歌唱擂台，現場還加碼安排一位畫家與AI同步為鳥屎畫似顏繪PK，同樣由觀眾投票。最終畫家驚險勝出，喬瑟夫在台上宣告「恭喜人類守住了藝術的最後防線」的結果時，也不忘幽默補上一句：「這樣阿嘎你知道了嗎？」精準呼應近期蔡阿嘎因似顏繪AI作品掀起的討論熱潮。

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