江蕙推手震撼宣布卸經紀人身份！　陳子鴻「30年零糾紛」曝未來規劃

記者蔡宜芳／綜合報導

資深音樂製作人陳子鴻擁有超過30年的豐厚音樂資歷，並曾任江蕙、戴佩妮等天后級歌手的經紀人，更製作過上百張天王、天后的經典專輯，打造出無數家喻戶曉的流行金曲。他10日在社群拋出震撼彈，宣布簽完最後一份合作文件後，正式「從經紀人角色登出」，消息引來許多網友留言。

▲江蕙前經紀人陳子鴻正式卸下經紀人身份。（圖／ETtoday資料照、記者湯興漢攝）

陳子鴻在貼文中表示：「簽完最後一份合作文件，正式從經紀人角色登出，從此不再把藝人的成敗背在自己身上。」他透露，自己在30年的經紀人生涯中，雖然有許多酸甜苦辣的點滴，但與合作過的藝人始終保持良好關係，從未有過合約糾紛，「更遑論對簿公堂。自問對得起所有合作過的藝人與合作方。」

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對於未來規劃，陳子鴻則瀟灑直言：「接下來只想做自認有意義，對社會有幫助的事。」希望遠離是非，去玩想玩的音樂、教想教的學生、讀想讀的書，「我，以身為音樂人為榮！」

▲陳子鴻宣布不再擔任經紀人。（圖／翻攝自Facebook／陳子鴻）

事實上，陳子鴻除了音樂製作與經紀人身分，亦長期投入音樂教育，曾擔任金牌音樂節目評審，並受邀至國立臺灣師範大學等大專院校流行音樂產學碩士專班任教，為華語樂壇培育無數新生代幕前幕後人才。